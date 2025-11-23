IND vs SA 2nd Test: भारताविरुद्ध मुथूसामीचं पहिलं शतक, तर यान्सिनचीही वादळी खेळी; द. आफ्रिकेची मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल

भारताविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ४२५ धावांचा टप्पा पार केला. सेनुरन मुथुसामीने शतक ठोकले, तर मार्को यान्सिनने अर्धशतक केले. दुसऱ्या दिवशी पहिल्या दोन सत्रात भारताला केवळ एक विकेट घेता आली आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. हा या मैदानातील पहिलाच कसोटी सामना आहे. दरम्यान, या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी आपले योगदान दिले असून सेनुरन मुथुसामीने शतकी खेळीही केली आहे. त्याला आधी काईल वेरेयन आणि मार्को यान्सिन यांनीही चांगली साथ दिली..Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या दिवशी ८१.५ षटकात ६ बाद २४७ धावा केल्या होत्या. त्यावेळी मुथुसामी २५ धावांवर आणि वेरेयन १ धावेवर नाबाद होते. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी यापुढे खेळायला सुरुवात केली. भारतीय गोलंदाजांना दुसऱ्या दिवशी सुरुवातीला दोघांची भागादीरी तोडण्याचा खूप प्रयत्न केला, मात्र दोघांनीही संयमी खेळ केला. यादरम्यान मुथुसामीने त्याने अर्धशतक पूर्ण केले. मुथुसामी आणि वेरेयन या दोघांनीही दुसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्र पूर्ण खेळून काढले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने ३०० धावांचा टप्पा सहज पार केला..अखेर वेरेयनला रवींद्र जडेजाने १२१ व्या षटकात यष्टीचीत केले. वेरेयन १२२ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही मार्को यान्सिनने मुथुसामीची साथ दिली. यान्सिनने फलंदाजीला आल्यापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे त्याची आणि मुथुसामी यांच्यातील भागीदारीने भारतासमोर आणखी अडचणी निर्माण केल्या..त्यांच्या अर्धशतकी भागीदारीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने सहज ४२५ धावांचा टप्पा पार केला. यादरम्यान, मुथुसामीला १९२ व्या चेंडूवर त्याचे कसोटी कारकिर्दीतील पहिले शतक पूर्ण केले. मुथुसामी ७ व्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर खेळताना भारताविरुद्ध कसोटीत शतक करणारा क्विंटन डी कॉक आणि लान्स क्युझनरनंतरचा तिसराच दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटू आहे. .IND vs SA, 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ तंबूत, भारताच्या कुलदीप यादवला ३ विकेट्स; पहिल्या दिवशी काय घडलं?.त्याच्या शतकानंतर लगेचच मार्को यान्सिननेही ५३ चेंडूत ४ षटकारांसह त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध ७ व्या किंवा त्याखालील दक्षिण आफ्रिकेच्या दोन खेळाडूंनी ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. या दोघांनी दुसरे सत्र संपेपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. लंच ब्रेकवेळी म्हणजे दुसरे सत्र संपले तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने १३७ षटकात ७ बाद ४२८ धावा केल्या आहेत. मुथुसामी १०७ धावांवर नाबाद आहे, तर यान्सिन ५१ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.