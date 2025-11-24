IND vs SA 2nd Test: भारतासमोर सामन्यासह व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान; तिसऱ्या दिवसअखेर द. आफ्रिकेची आघाडी ३०० पार

गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या दिवशीही भारतावर वर्चस्व राखले. भारताचा पहिला डाव २०१ धावांवर संपला, त्यानंतर दिवसअखेरपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेने ३१४ धावांची आघाडी घेतली. भारतासमोर आता सामना वाचवण्याचे आव्हान आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीचा सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) तिसरा दिवस होता. तिन्ही दिवशी दक्षिण आफ्रिकेचे या सामन्यात वर्चस्व दिसून आले आहे. या दिवशी भारताने सर्व विकेट्स तर गमावल्याच पण त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला मोठी आघाडी मिळाली आहे. त्यामुळे आता भारतासमोर अखेरच्या दोन दिवसात सामना वाचवण्याचे आणि व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे. तिसऱ्या दिवस अखेर दक्षिण आफ्रिकेने ३१४ धावांची आघाडी घेतली आहे..IND vs SA: कुलदीप - वॉशिंग्टनची झुंज, पण भारतीय संघ ऑलआऊट! यान्सिनच्या ६ विकेट्स; द. आफ्रिकेने फॉलोऑन दिला की नाही?.भारताचा पहिला डाव तिसऱ्या दिवशी २०१ धावांवर संपवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. दक्षिण आफ्रिकेकडून रायन रिकल्टन आणि एडेन मार्करम यांनी डावाची सुरुवात करताना संयमी खेळ केला. त्यांनी दिवस संपेपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा ८ षटकात बिनबाद २६ धावा केल्या होत्या. पहिल्या डावातील २८८ धावांच्या आघाडीमुळे दक्षिण आफ्रिकेची आघाडी आता ३१४ पर्यंत वाढली आहे. रिकल्टन २५ षटकात १३ धावांवर आणि मार्करम २३ चेंडूत १२ धावांवर नाबाद आहे..तत्पुर्वी भारतीय संघ पहिल्या डावात ८३.५ षटकात २०१ धावांवर सर्वबाद झाला. तिसऱ्या दिवशी भारताने पहिल्या डावात बिनबाद ९ धावांपासून खेळायला सुरुवात केली होती. सुरुवातीला यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुलने चांगली सुरुवात केली. पण केएल राहुल २२ धावांवर आणि नंतर जैस्वाल अर्धशतकानंतर ५८ धावांवर बाद झाला. साई सुदर्शनही १५ धावांवर बाद झाल्यानंतर भारतीय फलंदाज मार्को यान्सिनविरुद्ध संघर्ष करताना दिसले. .ध्रुव जुरेल (०), रिषभ पंत (७), रवींद्र जडेजा (६) आणि नितीश कुमार रेड्डी (१०) यांनी यान्सिनविरुद्ध स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. पण नंतर वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव यांनी ७२ धावांची भागीदारी करत भारताचा डाव सावरला. पण सुंदर ९२ चेंडूत ४८ धावांवर, तर कुलदीप यादव १३४ चेंडूत १९ धावांवर बाद झाला. बुमराहला ५ धावांवर यान्सिनने बाद करत भारताचा डाव संपवला..IND vs SA, 2nd Test: मुथुसामी-यान्सिनचा टीम इंडियाला दणका, द. आफ्रिकेकडे दुसऱ्या दिवसअखेर मोठी आघाडी.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. सिमॉन हार्मरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर केशव महाराजने १ विकेट घेतली.त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात १५१.१ षटकात सर्वबाद ४८९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.