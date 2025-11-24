Cricket

IND vs SA 2nd Test: भारतासमोर सामन्यासह व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान; तिसऱ्या दिवसअखेर द. आफ्रिकेची आघाडी ३०० पार

दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीत भारताविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत तिसऱ्या दिवशीही वर्चस्व ठेवले असून ३०० हून अधिक धावांची आघाडी मिळवली आहे.
India vs South Africa 2nd Test

Pranali Kodre
  • गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या दिवशीही भारतावर वर्चस्व राखले.

  • भारताचा पहिला डाव २०१ धावांवर संपला, त्यानंतर दिवसअखेरपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेने ३१४ धावांची आघाडी घेतली.

  • भारतासमोर आता सामना वाचवण्याचे आव्हान आहे.

