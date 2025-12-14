IND vs SA, 3rd T20I: अक्षर पटेलसह बुमराह भारताच्या प्लेइंग-11मधून का झाला बाहेर? सूर्यकुमारने टॉस जिंकल्यावर सांगितलं खरं कारण

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या जागेवर हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांना संधी देण्यात आली. दक्षिण आफ्रिकेनेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या टी२० मालिका सुरू असून या मालिकेतील तिसरा सामना रविवारी (१४ डिसेंबर) होत आहे. हा सामना धरमशालामधील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी दोन्ही संघांना सामन्यातून संधी मिळणार आहे.या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने नाणेफेक जिंकली आहे. त्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..IND vs SA 3rd T20I : गिल, सूर्यकुमारच्या फॉर्मकडे लक्ष; भारत-आफ्रिका यांच्यामध्ये आज तिसरा टी-२० सामना, कशी असेल Playing XI?.भारताच्या संघात मोठे बदलया सामन्यासाठी भारताला दोन बदल करावे लागले आहेत. या सामन्यातून अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह बाहेर झाले आहेत. यामागील कारण सूर्यकुमार यादवने सांगितले आहे. त्याने सांगितले या सामन्यासाठी अक्षर पटेल आजारी असल्याने उपलब्ध नाही. तसेच जसप्रीत बुमराहही वैयक्तिक कारणाने घरी परतला आहे. त्यामुळे हे दोन बदल करण्यात आले असून त्यांच्याऐवजी हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आले आहेत. दरम्यान असे असले तरी या सामन्यातही संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही, त्यामुळे अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहेत..दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातही तीन बदलदक्षिण आफ्रिका संघानेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यांच्या संघात कॉर्बिन बॉश, एन्रिक नॉर्किया आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. त्यांना डेव्हिड मिलर, लिंड आणि लुथे सिपामला यांच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे..प्लेइंग इलेव्हन -भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्तीदक्षिण आफ्रिका: रीझा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), एडन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेव्हिस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोव्हन फरेरा, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, एन्रिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन.IND vs SA : भारताच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्या अन् गौतम गंभीर यांच्यात झाला वाद? ड्रेसिंग रूमच्या Viral Video ने चर्चेला उधाण.मालिकेत आघाडी घेण्याची संधीया मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकला होता, तर दुसरा सामना दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला होता. त्यामुळे ५ सामन्यांच्या या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झालेली आहे. त्यामुळे रविवारी होत असलेला तिसरा सामना जो संघ जिंकेल, तो संघ मालिकेत आघाडी घेईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.