IND vs SA, Playing XI: भारतीय संघ एका बदलासह दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार? बघा कोणाचा पत्ता कट होणार; अभिषेक शर्मा कायम...

India vs South Africa probable playing XI today: सूर्यकुमार यादवच्या टीम इंडियाची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खऱ्या अर्थाने आता कसोटी लागणार आहे. गट साखळी फेरीत लिंबूटिंबू संघाना पराभूत करून सुपर ८ मध्ये पोहोचलेल्या भारतीय संघासमोर आज अपराजित दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान असणार आहे. अभिषेक शर्माचा फॉर्म, गोलंदाजांच्या कामगिरीत सातत्य नसणे, क्षेत्ररक्षणात झेल सोडण्याचे प्रमाण... याने टीम इंडिया चिंतेत असली तरी भारताला घरच्या प्रेक्षकांचा पाठिंबा आहे. पण, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आतापर्यंत स्पर्धेत अहमदाबाद येथे तीन सामने खेळला आहे आणि ही त्यांच्या जमेची बाब आहे. त्यामुळेच भारतीय संघ आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे..अभिषेक शर्माला मागील तीन सामन्यांत भोपळा फोडता आलेला नाही, तरीही कर्णधार सूर्यकुमार यादव त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्याची शक्यता कमी आहे. वॉशिंग्टन सुंदरनेही मागील सामन्यातून भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन केले. पण, त्याच्याजागी आजच्या लढतीत अक्षर पटेलचे ( Axar Patel) पुनरागमन शक्य आहे. अर्शदीप सिंगने नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात पुनरागमन केले होते आणि तो पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याला मुकला होता. पण, आजच्या लढतीत तो त्याचे स्थान टिकवणार आहे..T20 WC India Scenario : भारतीय संघ Super 8s ची एकही मॅच न खेळता पोहोचणार उपांत्य फेरीत; ICC च्या नियमाने वाढवली चुरस.दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ७ सामने झाले आणि त्यात भारत ५-२ असा आघाडीवर आहे. अहमदाबादमधील रात्रीचे सामने हाय स्कोअरिंग झाले आहेत, परंतु इथे धावांचा पाठलाग करणे अनुकूल राहिले आहे. आजचा सामना काळ्या मातीच्या पृष्ठभागावर खेळला जाईल त्यामुळे फार धावा होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करणे पसंत करेल..IND predicted XI: सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.IND vs SA, T20 WC: तुम्हाला म्हणायचं आहे की, मी अभिषेक किंवा तिलकच्या जागी संजू सॅमनला खेळवू? सूर्यकुमारची मिश्किल उत्तरं VIDEO.SA predicted XI: एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकेल्टन, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, त्रिस्तान स्तब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी