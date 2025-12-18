Cricket

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिका लखनौमध्ये येताच सामन्यावर संकट ओढावतंच! दोन सामने रद्द झाले, तर एक...; याला योगायोग म्हणावा की...

IND vs SA Lucknow match abandoned due to weather भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना आणि लखनौ हे समीकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ लखनौमध्ये दाखल होताच सामन्यावर संकट ओढावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. याआधीही या मैदानावर खेळवण्यात येणारे दोन सामने विविध कारणांमुळे रद्द झाले आहेत.
Swadesh Ghanekar
South Africa Lucknow cricket coincidence: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला चौथा ट्वेंटी-२० सामना लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर खेळवला जाणार होता. पण, दाट धुक्यांमुळे दृश्यमानता कमी असल्याने सामना रद्द करावा लागला. या स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका व भारत यांच्यातल्या सामन्यात काही ना काही व्यत्यत येतोच.. यापूर्वीही असे घडले आहे. काल तिसऱ्यांदा या स्टेडियमवरील सामना रद्द करावा लागला.

