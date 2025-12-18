IND vs SA : दक्षिण आफ्रिका लखनौमध्ये येताच सामन्यावर संकट ओढावतंच! दोन सामने रद्द झाले, तर एक...; याला योगायोग म्हणावा की...

South Africa Lucknow cricket coincidence: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला चौथा ट्वेंटी-२० सामना लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर खेळवला जाणार होता. पण, दाट धुक्यांमुळे दृश्यमानता कमी असल्याने सामना रद्द करावा लागला. या स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका व भारत यांच्यातल्या सामन्यात काही ना काही व्यत्यत येतोच.. यापूर्वीही असे घडले आहे. काल तिसऱ्यांदा या स्टेडियमवरील सामना रद्द करावा लागला. .यापूर्वी २०२० मध्ये आफ्रिकेचा संघ पहिल्यांदा एकाना स्टेडियमवर खेळायला आला होता. तेव्हा भारत-आफ्रिका यांच्यात वन डे सामना होणार होता. पण, तेव्हाच कोरोनाचं सावट होतं, तरीही सामन्याची पूर्ण तयारी केली गेली होती. पण, एक दिवस आधी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सामना रद्द करायला लावला. आफ्रिकेचा संघ काही दिवसांसाठी हॉटेलमध्येच कैद झाला होता..Ashes Test: पुन्हा राडा! ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी अम्पायरला घेरले; मिचेल स्टार्कचे वादग्रस्त विधान स्टम्प माईकने टिपले, Viral Clip.दुसऱ्यांदा २०२२ मध्ये आफ्रिकेचा संघ इथे वन डे सामना खेळायला आला होता. सामन्याच्या दिवशी एवढा जोरात पाऊस पडला की सामना रद्द करण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. पण, नंतर पाऊस थांबला आणि आधुनिक यंत्रांच्या सहाय्याने मैदान सुकवले गेले. ४०-४० षटकांचा हा सामना आफ्रिकेने ९ धावांनी जिंकला होता..दोन वर्षानंतर एकाना स्टेडियमवर ट्वेंटी-२० सामना पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना काल निराश होऊन परतावे लागले. भारत-आफ्रिका चौथा सामना रद्द झाला. या मालिकेत भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली आहे आणि पाचवा सामना शुक्रवारी अहमदाबाद येथे होणार आहे. .IPL 2026 लिलावात अनसोल्ड राहिला, पण पठ्ठ्याने धीर नाही गमावला! देशासाठी नाबाद १७८ धावांची खेळी, २५ चौकारांचा पाऊस.T20I WC 2026 पर्यंत भारताच्या लढती१९ डिसेंबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद२१ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, नागपूर२३ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, रायपूर२५ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, गुवाहाटी२८ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, विशाखापट्टणम३१ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, थिरुअनंतपूरम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.