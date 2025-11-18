IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व

भारतीय संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळत आहे, परंतु वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या दुखापतीमुळे वनडे मालिकेत त्यांच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने केएल राहुलला कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्याची शिफारस केली आहे..भारतीय संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळत आहे. या कसोटी मालिकेनंतर भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिकाही खेळायची आहे. या मालिकांसाठी अद्याप भारतीय संघांची घोषणा झालेली नाही. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ३० नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका सुरू होणार आहे. मात्र, मालिकेपूर्वी निवड समितीसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. भारताचा कर्णधार आणि उपकर्णधार दोघांच्याही सध्या या मालिकेत खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे..IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?.भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलला मानेची दुखपत झाली आहे. कोलकातामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी खेळताना त्याला ही दुखापत झाली, ज्यामुळे पहिल्या डावात त्याला ४ धावांवरच रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले. त्यानंतर त्याच्यावर दोन दिवस कोलकातामधील हॉस्पिटलमध्ये उपचारही झाले. यामुळे तो कोलकाता कसोटीत दुसऱ्या डावात खेळला नव्हता. आता तो गुवाहाटीमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीतही खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच कदाचित तो सातत्याने खेळक असलेल्या क्रिकेटमुळे त्याच्याबाबतीत बीसीसीआय जोखीम न पत्करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कदाचित त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिली जाऊ शकते..तसेच ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेदरम्यान उपकर्णधार श्रेयस अय्यरही जखमी झाला होता. झेल घेताना बरगड्यांवर श्रेयस पडला होता. त्यामुळे त्याची प्लीहा फुटली होती आणि अंतर्गत रक्तस्त्रावही झाला होता. यामुळे त्याला जवळपास आठवडाभर सिडनीत हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आले होते. तसेच त्याच्यावर जोपर्यंत उपचार सुरू आहेत आणि डॉक्टर सल्ला देत नाहीत, तोपर्यंत तो सिडनीमध्येच थांबेल असे सांगितले होते. त्याने अद्याप सरावाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे तोही या मालिकेत खेळण्याती शक्यता कमी आहे..याशिवाय गिलला कर्णधारपद देताना रोहित शर्माला या पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा त्याच्याकडे निवड समिती वळणार नाही, असं माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने म्हटले आहे. त्याने म्हटले की गिल आणि अय्यरच्या अनुपस्थितीत केएल राहुलला कर्णधारपदाची जबाबदारी द्यायला हवी.मोहम्मद कैफ म्हणाला, 'ते परत रोहित शर्माकडे जाणार नाहीत. तो अध्याय संपलाय आणि रोहितही आता नेतृत्व स्वीकारणार नाही. मला वाटतं केएल राहुल हा एक पर्याय आहे. यापूर्वी त्याने नेतृत्व केले आहे आणि त्याच्याकडे अनुभवही आहे. मला वाटतं की वनडे मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करू शकतो.'.IND vs SA: शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर? पहिल्या सामन्याआधी संघातून बाहेर केलेल्या अष्टपैलूला टीम इंडियाने पुन्हा बोलावलं.केएल राहुलने यापूर्वी २०२२ ते २०२३ दरम्यान प्रभारी कर्णधार म्हणून १२ वनडे सामन्यांत भारताचे नेतृत्व केले आहे. यातील ८ सामने भारताने जिंकले आहेत. तसेच ४ सामने पराभूत झाले आहेत.भारताची वनडे मालिकाभारतीय संघाला ऑस्ट्रलियाविरुद्ध ३० नोव्हेंबरला पहिला सामना रांचीला खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा वनडे सामना ३ डिसेंबर रोजी रायपूरला होणार आहे, तर ६ डिसेंबर रोजी तिसरा वनडे सामना विशाखापट्टणमला होणार आहे. त्यानंतर ९ डिसेंबरपासून टी२० मालिकेला सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.