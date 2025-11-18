Cricket

IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व

Captaincy Option if Shubman Gill & Shreyas Iyer Miss out: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेला दुखापतीमुळे शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर मुकण्याची शक्यता आहे. अशाच त्यांच्या अनुपस्थितीत वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाच्या कर्णधारपदावर चर्चा सुरू आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळत आहे, परंतु वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही.

  • शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या दुखापतीमुळे वनडे मालिकेत त्यांच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

  • माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने केएल राहुलला कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्याची शिफारस केली आहे.

