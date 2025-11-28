Cricket

IND vs SA : शुभमन गिल OUT, ७ खेळाडू IN ! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघात झाले बदल

India’s ODI squad for South Africa series: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वन डे मालिकेसाठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकणार आहे.
Shubman Gill - Gautam Gambhir

Why Shubman Gill was left out of India’s ODI squad for South Africa series: कसोटी मालिकेत सपाटून मार खाणारा भारतीय संघ ३० तारखेपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार आहे. रांची येथे India vs South Africa यांच्यातला पहिला वन डे सामना होणार आहे. त्यानंतर रायपूर व विशाखापट्टणम येथे उर्वरित दोन सामने अनुक्रमे ३ व ६ डिसेंबरला होतील. BCCI ने या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे आणि यात कसोटी मालिकेत खेळणाऱ्या ८ खेळाडूंचा समावेश आहे.

