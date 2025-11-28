IND vs SA : शुभमन गिल OUT, ७ खेळाडू IN ! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघात झाले बदल

Why Shubman Gill was left out of India’s ODI squad for South Africa series: कसोटी मालिकेत सपाटून मार खाणारा भारतीय संघ ३० तारखेपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार आहे. रांची येथे India vs South Africa यांच्यातला पहिला वन डे सामना होणार आहे. त्यानंतर रायपूर व विशाखापट्टणम येथे उर्वरित दोन सामने अनुक्रमे ३ व ६ डिसेंबरला होतील. BCCI ने या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे आणि यात कसोटी मालिकेत खेळणाऱ्या ८ खेळाडूंचा समावेश आहे. .या ८ खेळाडूंमधील सात जणं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन्ही कसोटी सामन्यात खेळले होते, परंतु त्यांना चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. पण, वन डे मालिकेत त्यांच्याकडून मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. याशिवाय वन डे मालिकेत सात नव्या खेळाडूंचा समावेश आहे. हे सात खेळाडू मर्यादित षटकांच्या सामन्यांचे स्पेशालिस्ट आहेत. .भारतीय कसोटी संघात Ruturaj Gaikwadला मोठी जबाबदारी; गटांगळ्या खाणारा संघ मजबूत होणार, जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.कोण IN ? रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा व अर्शदीप सिंग हे भारताच्या वन डे संघात परतले आहेत. रोहित व कोहली हे फक्त वन डे क्रिकेट खेळतात, तर हर्षित व कृष्णा यांची कसोटी मालिकेसाठी निवड झाली नव्हती. ऋतुराज, अर्शदीप व तिलक यांनी अद्याप कसोटीत पदार्पण केलेले नाही. .कोण OUT? शुभमन गिल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज आणि आकाश दीप हे कसोटी संघाचे सदस्य होते, परंतु ते वन डे मालिकेत खेळणार नाही. मान दुखीमुळे गिल वन डे मालिकेत खेळत नाही, तर जसप्रीतला विश्रांती दिली आहे. अक्षर व सिराज यांना वन डे संघातून वगळण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेत यांची कामगिरी समाधानकारक झाली नव्हती. .Prithvi Shaw : ११ चेंडूंत ५४ धावा! पृथ्वी शॉच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले, अर्शीनची मिळाली साथ; महाराष्ट्राचा दणदणीत विजय.कायम राहिलेले खेळाडू - लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी व ध्रुव जुरेल या आठ खेळाडूंचा कसोटी पाठोपाठ वन डे मालिकेतही समावेश केला गेला आहे. यापैकी नितीश सोडल्यास सात खेळाडूंनी दोन्ही कसोटी खेळल्या.India’s squad for South Africa ODIs: लोकेश राहुल ( कर्णधार ), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, ध्रुव जुरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.