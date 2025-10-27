Cricket

IND vs SA Test Series: तो परत आला...! भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाची घोषणा; ३ फिरकीपटूंचा समावेश

South Africa Test squad for India series 2025 announced :भारताविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मंडळाने (CSA) १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. ही मालिका १४ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान भारतीय उपखंडात खेळवली जाणार आहे.
South Africa Test squad for India series : भारताविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. १४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत भारतात ही मालिका होणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीने गतविजेत्यांसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. आफ्रिकेचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे आणि तेथील दोन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत सुटली आहे. या मालिकेत समावेश नसलेल्या टेम्बा बवुमाचे ( Temba Bavuma ) भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठीच्या संघात पुनरागमन झाले आहे.

