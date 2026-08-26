IND vs SL, 2nd Test, 4th Day: श्रीलंकेला आघाडी घेण्यात यश, पण भारताची सामन्यावर मजबूत पकड; सूरियाबंदाराचं शतक हुकलं

Sri Lanka vs India 2nd Test, Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात कोलंबो येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा बुधवारी (२६ ऑगस्ट) चौथा दिवस होता. या सामन्यात श्रीलंकेला फॉलोऑननंतरही (Follow-On) आघाडी घेण्यात यश आले आहे, पण असं असलं तरी भारतीय संघाने सामन्यावरील पकड मजबूत केली आहे. या सामन्यात चौथ्या दिवस अखेर श्रीलंकेकडे १६ धावांची आघाडी आहे. पसिंदू सुरियाबंदाराने (Pasindu Sooriyabandara) अफलातून फलंदाजी करत झुंज दिली. मात्र त्याचे शतक पुन्हा हुकलं आहे. .IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ.या सामन्यात चौथ्या दिवशी श्रीलंकेने पहिल्या डावातील ८ बाद २६५ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी सोनल दिनुशा ८५ धावांवर नाबाद होता, तर लहिरू कुमारा ८ धावांवर नाबाद होता. पण चौथ्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच लहिरू कुमाराला सारांश जैनने बाद केले. पण दिनूशाने त्याचे शतक पूर्ण केले. परंतु अखेर त्याला ९० व्या षटकात सारांश जैननेच बाद करत श्रीलंकेचा डाव संपवला. दिनूशाने १६२ चेंडूत १०२ धावांची खेळी केली, या खेळीत त्याने ८ चौकार आणि ३ षटकार मारले. श्रीलंका संघ ८९.४ षटकात सर्वबाद २९० धावा करू शकले. या डावात सुरियाबंदाराने तिसऱ्या दिवशी ८० धावांची खेळी केली होती..दरम्यान श्रीलंका संघ २१३ धावांनी पिछाडीवर राहिल्याने त्यांना भारतीय संघाने फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतल्याने श्रीलंका संघ पुन्हा दुसऱ्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला. पण मोहम्मद सिराजने चौथ्याच षटकात लहिरू उडाराला ३ धावांवर माघारी धाडले. पण कामिल मिशरा आणि पसिंदू सुरियाबंदारा यांनी ५८ धावांची भागीदारी दुसऱ्या विकेटसाठी करत डाव सावरला. पण अखेर त्यांचीही जोडी मिशराला रवींद्र जडेजाने पायचीत करत तोडली. मात्र सुरियाबंदाराला कामिंडू मेंडिसची साथ मिळाली..सुरियाबंदारा आणि कामिंडू मेंडिस यांनी आपापली अर्धशतके पूर्ण करत शतकी भागीदारी करत श्रीलंकेच्या आशा उंचावल्या. पण पुन्हा एकदा प्रसिद्ध कृष्णा मदतीला धावला आणि त्याने ४४ व्या षटकात मेंडिसला ५५ धावांवर शुभमन गिलच्या हातून झेलबाद केले. गिलने अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे मेंडिस ९२ चेंडूत ५५ धावा करून परतला. पण नंतर कर्णधार धनंजय डी सिल्वाने सुरियाबंदाराला साथ दिली. पण त्यांची भागीदारी रंगेल असं वाटत असतानाच डी सिल्वाला ५९ व्या षटकात २३ धावांवर मानव सुथारने बाद केले. त्यानंतर लगेचच शतकाच्या दिशेने वाटचाल करणारा सुरियाबंदाराही बाद झाला. त्याला ६१ व्या षटकात मानव सुथारच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक रिषभ पंतने यष्टीचीत केले. सुरियाबंदारा १७३ चेंडूत ९२ धावांवर बाद झाला. .IND vs SL: 'तू वेळ वाया घाववतोय ब्रो...', सर्फराज खानची श्रीलंकन कर्णधाराला स्लेजिंग, Video होतोय Viral.त्यानंतर ६५ व्या षटकात निरोशन डिकवेल्लाही ६ धावांवर सारांश जैनने पायचीत केले. पण नंतर ७३ वे षटक सुरू असताना पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे खेळ थांबवण्यात आला आणि अखेर पावसामुळे चौथ्या दिवसाचा खेळही थांबवण्यात आला. खेळ थांबला तेव्हा श्रीलंकेने ७२.४ षटकात ६ बाद २२९ धावा केल्या होत्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना या डावात मानव सुथारने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.आता पाचव्या आणि अखेरच्या दिवशी भारतीय संघ श्रीलंकेला लवकरात लवकर बाद करून मिळवलेलं लक्ष्य पार करण्याचा प्रयत्न करेल. तर श्रीलंका संघ शक्य तेवढ्या जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करत सामना वाचवण्याचा प्रयत्न करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.