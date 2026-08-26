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IND vs SL, 2nd Test, 4th Day: श्रीलंकेला आघाडी घेण्यात यश, पण भारताची सामन्यावर मजबूत पकड; सूरियाबंदाराचं शतक हुकलं

Sri Lanka vs India 2nd Test, 4th Day: भारत आणि श्रीलंका संघात दुसरा कसोटी सामना कोलंबोमध्ये सुरू असून बुधवारी चौथ्या दिवसाचा खेळ झाला. या सामन्यात सूरियाबंदाराच्या अर्धशतकी खेळीमुळे श्रीलंकेने आघाडी घेण्यात यश मिळवलं आहे, पण भारताचे सामन्यावर वर्चस्व आहे.
India Test Team

India vs Sri Lanka 2nd Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 2nd Test, Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात कोलंबो येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा बुधवारी (२६ ऑगस्ट) चौथा दिवस होता. या सामन्यात श्रीलंकेला फॉलोऑननंतरही (Follow-On) आघाडी घेण्यात यश आले आहे, पण असं असलं तरी भारतीय संघाने सामन्यावरील पकड मजबूत केली आहे.

या सामन्यात चौथ्या दिवस अखेर श्रीलंकेकडे १६ धावांची आघाडी आहे. पसिंदू सुरियाबंदाराने (Pasindu Sooriyabandara) अफलातून फलंदाजी करत झुंज दिली. मात्र त्याचे शतक पुन्हा हुकलं आहे.

India Test Team
IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ
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