IND vs SL : अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू Six गेला, तरीही श्रीलंकेला एकही धाव का मिळाली नाही? नाहीतर भारत हरला होता...

Axar Patel drop catch no runs controversy: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सुपर फोरचा सामना आशिया कप २०२५ मधील सर्वात रोमांचक ठरला. श्रीलंका स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडला होता, परंतु फायनलमध्ये प्रवेश निश्चित केलेल्या भारतीय संघाला त्यांनी झुंजवले. दोन्ही संघांनी शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज दिली. निर्धारित २०-२० षटकांत सामना बरोबरीत सुटल्यानंतर, सुपर ओव्हरचा खेळ झाला. भारताने सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेचा पराभव करून स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम ठेवली. पण, श्रीलंकेला तो षटकार दिला असता,तर भारत पराभूत झालाच होता..या सामन्यातही एक विचित्र घटना घडली. वरुण चक्रवर्थी श्रीलंकेच्या डावातील १० वे षटक टाकत होता. त्याच्या तिसऱ्या चेंडूवर, पथूम निसंकाने लाँग-ऑनच्या दिशेने उत्तुंग फटका मारला. त्याठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या अक्षर पटेलसाठी हा एक सोपा झेल होता, परंतु त्याच्या हातून चेंडू निसटला आणि सीमापार गेला..१०व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर नाट्यमय घडामोड घडली. वरुण चक्रवर्थी गोलंदाजीला क्रिजपर्यंत आल्यानंतर अम्पायरने डेड बॉल दिला. पण, त्यावर निसंकाने उत्तुंग फटका खेचला. अक्षर पटेलने झेल सोडला व चेंडू सीमापार गेला. पण, अम्पायरने आधीच डेड बॉल दिल्याने तो षटकार ग्राह्य धरला गेला नाही. अक्षरने झेल टिपला असता तरी निसंका बाद ठरला नसता....IND vs PAK : हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा दुखापतग्रस्त, Asia Cup Final ला मुकणार? भारताच्या प्रशिक्षकाने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.अम्पायरने डेड बॉल का दिला...क्रॅम्प आल्यामुळे अभिषेक शर्मा मैदानाबाहेर जात होता, परंतु चर्कवर्थीने तो मैदानाबाहेर पूर्णपणे जाण्यापूर्वीच चेंडू टाकला. हे अम्पायरच्या लक्षात आले आणि त्यामुळे त्याने डेड बॉल सिग्नल दिला होता..या सामन्या निसंकाने ५८ चेंडूत १०७ धावा केल्या आणि शेवटच्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. दोन्ही संघांच्या २०२ धावा झाल्याने मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली. अर्शदीपने सुपर ओव्हरमध्ये २ धावांत २ विकेट्स घेतल्या आणि नंतर सूर्यकुमार यादवने पहिल्याच चेंडूवर तीन धाव घेत विजय पक्का केला..IND vs SL Live: अभिषेक शर्माचा विक्रमांचा पाऊस! तिलक वर्मा, संजू सॅमसनची साथ; भारताच्या तगड्या धावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.