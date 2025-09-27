IND vs SL Live: टीम इंडियाचा 'Super' विजय; श्रीलंकेची कडवी झुंज! IND vs PAK लढतीपूर्वी सूर्याच्या संघाला चिमटा काढणारा सामना

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: भारत-श्रीलंका सामना थरारक झाला. भारताने २०२ धावा चोपल्या आणि श्रीलंकेनेही लढाऊ बाणा दाखवताना ५ बाद २०२ धावा करून सामना बरोबरीत सोडवला. आशइया चषक २०२५ स्पर्धेतील ही पहिलीच सुपर ओव्हर मॅच ठरली. शेवटच्या चेंडूवर रन आऊटची संधी हर्षित राणाने गमावली नसती तर मॅच भारताने १ धावेने जिंकलीच होती. पण, क्रिकेटची हिच खरी गंमत आहे... अर्शदीप सिंगने सुपर ओव्हरमध्ये दोन धावा देत दोन विकेट घेतल्या आणि भारताने ३ धावांचे लक्ष्य सहज पार करून अपराजित मालिका कायम राखली. .भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद २०२ धावा केल्या आणि त्यात अभिषेक शर्माच्या ६१ धावाचे मुख्य योगदान राहिले. संजू सॅमसन ( ३९) व तिलक वर्मा ( नाबाद ४९) यांनीही उल्लेखनीय फटकेबाजी केली. अक्षर पटेलही १५ चेंडूंत २१ धावांवर नाबाद राहिला. हार्दिक पांड्याने भारताला दुसऱ्याच चेंडूवर विकेट मिळवून दिली. पण, पथूम निसंका व कुसल परेरा या जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी १२७ धावांची भागीदारी केली. .IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी.कुसलच्या ( ५८) विकेटनंतर कर्णधार चरिथ असलंका ( ५) व कमिंडू मेंडिस ( ३) झटपट माघारी परतले.पथूम ५८ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारासह १०७ धावांवर बाद झाला. १२ चेंडंत २३ धावांची गरज असताना १९व्या षटकात अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर ११ धावा आल्या. ६ चेंडूंत १२ धावांची गरज असताना सूर्याने चेंडू हर्षित राणाकडे सोपवला आणि त्याने शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच नेली. .वरूण चक्रवर्थीने फेकलेला चेंडू नॉन स्ट्राइक एंडला हर्षितने पकडला असता तर श्रीलंकेचा फलंदाज रन आऊट झाला असता, परंतु त्यांना दोन धावा मिळाल्या. ५ बाद २०२ धावांमुळे मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली. सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंग गोलंदाजीला आला अन् त्याने पहिल्याच चेंडूवर कुसल परेराला झेलबाद केले. .मला वाटत नाही, पाकिस्तानींना हेही जमेल! Abhishek Bachchan ने शोएब अख्तरची बोलती बंद केली, नेमकं काय घडलं?.त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर दासून शनाकाला झेलबाद दिले आणि शनाकाने लगेच DRS घेतला. या कालावधीत शनाका पुढे आला होता आणि संजूने त्याला रन आऊटही केले. शनाकाने DRS घेतल्याने तिसऱ्या अम्पयारने निर्णय बदलला कारण, मैदानावरील अम्पायने त्याला झेलबाद दिले होते. त्यामुळे तो रन आऊट ग्राह्य धरला गेला नाही. पण, पुढच्याच चेंडूवर शनाकाला झेलबाद करून श्रीलंकेचा डाव २ धावांवर गुंडाळला. भारताला विजयासाठी तीन धावाच हव्या होत्या. सूर्याने पहिल्याच चेंडूवर तीन धावा घेत विजय निश्चित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.