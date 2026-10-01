IND vs SL Semi Final : झाला हो गाजावाजा,पण...! भारताची आघाडीची फळी ढेपाळली; वैभव सूर्यवंशी ठिक खेळला, संजू-अभिषेक फेल

India vs Sri Lanka Semi Final Asian Games 2026: भारतीय संघाने वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi), संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा ही तगडी फौज उतरवली. त्यामुळे आज चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळेल असे वाटले होते, परंतु भारतीय फलंदाजांनी निराश केले. श्रीलंकेच्या सहान अराछिगेने अप्रतिम गोलंदाजी करून दोन झटके दिले. वैभव तरी ठिक खेळला, परंतु अभिषेक व संजूने निराश केल्याने भारत अडचणीत सापडला. भारताने ८७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. .श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि टीम इंडियाने वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, हे तीन स्टार फलंदाज मैदानावर उतरवले. हे तिघेही प्रथमच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकत्र खेळणार आहेत आणि अभिषेक व वैभव यांनी डावाची सुरूवात केली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या या उपांत्य फेरीच्या सामन्यातील विजेता संघ सुवर्णपदकासाठी पाकिस्तानचा सामना करेल. त्यांनी बांगलादेशवर विजय मिळवून अंतिम फेरी गाठली...तुझ्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? Rohit Sharma याला जड्डूचा सवाल; हिटमॅनचं उत्तर ऐकून रवी शास्त्रींही हसू लागले, Video Viral .वैभव व अभिषेक ही जोडी सलामीला आली आणि दुसऱ्याच षटकात श्रीलंकेने धक्का दिला. अभिषेक ३ चेंडूंत ७ धावा करून माघारी परतला आणि सहान अराछिगेने ही विकेट मिळवली. संजू सॅमसनही ७ धावांवर माघारी परतल्याने भारतीय संघ अडचणीत सापडला. पण, वैभवने मोर्चा सांभाळताना आक्रमक फटकेबाजी सुरू केली आणि संघाला पाच षटकांत पन्नास धावांवर पोहोचवले, त्यात वैभवच्या ३२ धावा होत्या. मात्र, सहानने श्रीलंकेला ही विकेट मिळवून दिली. वैभवला २१ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावांवर बाद झाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा श्रेयसही १३ धावांवर माघारी परतला होता आणि भारताने ८७ धावांत ४ फलंदाज गमावले होते..Vaibhav Sooryavanshi in 2026 Knockouts६८ (३३) - १९-वर्षांखालील विश्वचषक उपांत्य सामना (विरुद्ध अफगाणिस्तान)१७५ (८०) - १९-वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामना (विरुद्ध इंग्लंड)९७ (२९) - आयपीएल एलिमिनेटर (विरुद्ध एसआरएच)९६ (४७) - आयपीएल क्वालिफायर (विरुद्ध जीटी)९४ (२९) - त्रिकोणी मालिका अंतिम सामना (विरुद्ध श्रीलंका 'अ')९२ आणि ४० - दुलीप करंडक उपांत्य सामना (विरुद्ध सेंट्रल झोन)४४, ८ - दुलीप करंडक अंतिम सामना (विरुद्ध साऊथ झोन)३८ (२१) - आशियाई क्रीडा स्पर्धा उपांत्य सामना (विरुद्ध श्रीलंका)*.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.