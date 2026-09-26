IND vs WI: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीबद्दल विराट कोहलीने स्पष्टच सांगितलं, 'अजूनही शिकतोय, तो दीर्घकाळ...'

गेल्या वर्षभरापासून शुभमन गिल भारताच्या वनडे आणि कसोटी संघाचे नेतृत्व करत आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपमध्येही गिल (Shubman Gill) भारताचा कर्णधार असण्याची शक्यता आहे. त्याच्या नेतृत्वात कसोटीमध्ये विराट कोहली रोहित शर्मा खेळले नसले, तरी गेल्या वर्षभरापासून वनडे संघात मात्र त्याच्या नेतृत्वात हे भारताचे दिग्गज खेळाडू खेळत आहेत. आता त्याच्या नेतृत्वाबद्दल (Captaincy) विराटने प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी.२७ सप्टेंबरपासून भारतीय संघाला (Team India) वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना तिरुअनंतपुरम येथे होणार आहे. या सामन्याआधी विराट कोहली गिलच्या नेतृत्वाबद्दल बोलत होता. त्याने गिलच्या नेतृत्वशैलीचे कौतुक केले असून तो अजूनही शिकत असल्याचे त्याने म्हटले आहे..विराट (Virat Kohli) जिओस्टारशी बोलताना म्हणाला, 'शुभमन, एक कर्णधार म्हणून अजूनही शिकतोय. तो अजूनही या भूमिकेत युवा आहे, पण तरी भारतीय संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्याच्याकडे योग्य दृष्टिकोन आणि योग्य प्रकारचा जोश आहे. तो नेहमीच फलंदाजांना बाद करण्याचा मार्ग शोधत असतो, जे नेहमीच काहीतरी वेगळे करत असल्याचे किंवा एक पाऊल पुढे राहण्याचे लक्षण आहे.'विराट पुढे म्हणाला, 'तो वेगवेगळे क्षेत्ररक्षण ठेवण्यास कचरत नाही, तो फलंदाजांना दबावात ठेवतो, गोलंदाजांशी संवाद साखतो आणि गरजेनुसार गोलंदाजांचे आक्रमण आणण्याचा प्रयत्न करतो.'.विराटने गिलचे कौतुक करताना म्हटले की 'आम्ही प्रत्यक्ष मैदानात कसे काम करावे, याबद्दल त्याच्या योजना अगदी स्पष्ट असतात. नक्कीच, अधिक अनुभव आणि परिस्थिती समजू लागल्यानंतर कोणते निर्णय घ्यायचे याबाबत तो सातत्याने काम करत राहिल आणि त्यात सुधारणा करेल. नेतृत्व करणारा प्रत्यत व्यक्ती याच गोष्टी शिकत आणि सुधारत जातो.''पण भारतीय क्रिकेट संघाचे चांगले नेतृत्व करण्याची त्याच्यामध्ये इच्छा आहे, हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे तो दीर्घकाळ संघाचा कर्णधार असेल, असा मला विश्वास आहे. तो नक्कीच उत्तम कामगिरी करेल.'.Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule.शुभमन गिल आत्तापर्यंत भारतासाठी ६७ वनडे आणि ४३ कसोटी सामना खेळला असून दोन्ही प्रकारात त्याने ३००० हून अधिक धावा केलेल्या आहेत. त्याने आत्तापर्यंत ११ कसोटी सामन्यात नेतृत्व करताना ६ विजय मिळवले आहेत, ३ पराभव स्वीकारले आहेत आणि २ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. तसेच १२ वनडेत नेतृत्व करताना ६ सामने जिंकले आहेत आणि ६ पराभूत झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.