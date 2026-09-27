IND vs WI 1st ODI Live: रोहित शर्मा बाद झाला, विराट कोहली मैदानावर आला... येताच २८ वर्षांपूर्वीचा मोहम्मद अझरुद्दीनचा विक्रम मोडला...

India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व शुभमन गिल यांनी टीम इंडियाला दमदार सुरुवात करून दिली. पण, या जोडीला अल्झारी जोसेफने नजर लावली आणि रोहितची विकेट घेतली. त्यानंतर आलेल्या विराट कोहलीच्या ( Virat Kohli) स्वागताने स्टेडियम दणाणून गेले. विराटने या सामन्यात २८ वर्षांपूर्वीचा मोहम्मद अझरुद्दीनचा विक्रम मोडला. शुभमन गिलनेही अर्धशतक झळकावून विंडीजला चांगली टक्कर दिली..कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) पुन्हा एकदा त्याची उपयुक्तता सिद्ध करताना संघ व्यवस्थापनाला इशाराच दिला. त्याने चार विकेट्स घेऊन वेस्ट इंडिंजच्या धावगतील लगाम लावली. जॉन कॅम्बेल व जस्टीन ग्रीव्ह्स यांनी पहिल्या विकेटसाठी १३५ धावांची भागीदारी करून संघाला तीनशेपारचे स्वप्न दाखवले. पण, कुलदीपने या दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवून सामना फिरवला. त्यानंतर विंडीजच्या अन्य फलंदाजांना फार कमाल करता आली नाही. कॅम्बेल ६० चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६२ धावांवर माघारी परतला, तर ग्रीव्ह्सने पहिले वन डे शतक झळकावताना १०८ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने १०१ धावा केल्या. आमीर जंगू व रोस्टन चेस ( २४) यांनी सहाव्या विकेटसाठी ५२ धावा जोडल्या..SA vs AUS 2nd ODI: कूपर कॉनोलीची 'Stunning Catch'! एडन मार्करमचा सुरेख फटका अन् ऑसीची परफेक्ट टायमिंग Video.जंगू ४३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारांसह ५८ धावांवर नाबाद राहिला आणि विंडीजला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत पोहोचता आले. कुलदीपने १०-१-४०-४ अशी स्पेल टाकली, तर प्रसिद्ध कृष्णाने दोन विकेट्स घेतल्या. कुलदीपने वन डे क्रिकेटमध्ये १९८ विकेट्स घेताना वेंकटेश प्रसाद ( १९६) यांना मागे सोडून नववे स्थान पटकावले. भारतासाठी वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्यात अनिल कुंबळे ( ३३४) अव्वल स्थानावर आहे. रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी सकारात्मक सुरुवात केली अन् त्यात पाचव्या षटकात भारतीय कर्णधाराचा सोपा झेल किमो पॉलने टाकला. आपण खूप मोठी चूक केली, याची जाणीव विंडीजला झाली. .रोहितने सहाव्या षटकात षटकाराच्या दिशेने चेंडू टोलवला होता, पंरतु अल्झारी जोसेफने अविश्वसनीय क्षेत्ररक्षण दाखवताना षटकार रोखला. त्याने झेल टिपलाच होता, परंतु षटकार जाईल म्हणून त्याने चेंडू फेकला. रोहित व शुभमन यांनी ८ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या. अल्झारी जोसेफनेच भारताला पहिला झटका दिला आणि रोहितला ( ३२) त्याने माघारी पाठवून ७२ धावांची भागीदारी संपुष्टात आणली. .विराट मैदानावर येताच त्याच्या नावाचा जयघोष झाला आणि स्टेडियम दणाणून गेले. तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध सर्वाधिक वन डे सामने खेळणारा भारतीय ठरला. त्याचा हा विंडीजविरुद्ध ४४ वा वन डे सामना आहे आणि त्याने मोहम्मद अझरुद्दीनचा ( ४३) विक्रम मोडला. कपिल देव ( ४२), राहुल द्रविड ( ४०) , महेंद्रसिंग धोनी ( ३९) व सचिन तेंडुलकर ( ३९) यांचा क्रमांक त्यानंतर येतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.