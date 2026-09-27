IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहली, शुभमन गिलचे शतक, टीम इंडियाचा पहिल्या वन डेत दणदणीत विजय; मालिकेत आघाडी

India take 1-0 lead against West Indies ODI Marathi Scorecard : विराट कोहली व शुभमन गिल यांच्या शतकांच्या जोरावर भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात वेस्ट इंडिजला नमवले. कुलदीप यादवच्या फिरकीने विंडीजला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत रोखले आणि फलंदाजांनी हे लक्ष्य सहज पार करून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. भारताने हा सामना ८ विकेट्स राखून जिंकला. .रोहित शर्मा ( ३२) आणि शुभमन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७२ धावा जोडल्या. रोहित चांगल्या टचमध्ये दिसत होता, परंतु अल्झारी जोसेफले त्याला झेल देण्यास भाग पाडले. त्याच्या विकेटनंतर भारताचा धावांचा ओघ आटला नाही, तो उलट आणखी वाढला... विराट व शुभमन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३१ चेडूंत १५२ धावा जोडल्या. विराटने याच सामन्यात आंतरराष्ट्रीय वन डे क्रिकेटमध्ये १५००० धावांचा टप्पाही ओलांडला. त्याने सचिन तेंडुलकरपेक्षा कमी डावांत व कमी चेंडूत हा पराक्रम केला..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीची Century! सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला; ७४ चेंडूंत इतिहास भूगोल बदलला... .शुभमनने १०८ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह ११० धावा केल्या आणि हे त्याचे वन डेतील १०वे व कर्णधार म्हणून दुसरे शतक ठरले. शुभमनच्या विकेटनंतर विराटने त्याचे ५५ वे शतक षटकार खेचून पूर्ण केले. विराटने प्रथमच एका सामन्यात अर्धशतक व शतक हे षटकाराने पूर्ण केले. विराटला १२५ धावांवर जीवदान मिळाले आणि त्याने त्यानंतर झटपट सामना संपवला. विराट ८८ चेंडूंत १० चौकार व ९ षटकारांसह १३९ धावांवर नाबाद राहिला आणि त्याने षटकार मारून भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. भारताने ४१. ४ षटकांत २ बाद ३०० धावा करून विजय पक्का केला. .तत्पूर्वी, वेस्ट इंडीजकडून जॉन कॅम्बेल ( ६२) व जस्टीन ग्रीव्ह्स ( १०१) यांनी १३५ धावांची सलामी दिली. आमीर जंगू ( नाबाद ५८) व रोस्टन चेस ( २४) यांनी सहाव्या विकेटसाठी ५२ धावा जोडून संघाला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत पोहोचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.