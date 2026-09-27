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IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहली, शुभमन गिलचे शतक, टीम इंडियाचा पहिल्या वन डेत दणदणीत विजय; मालिकेत आघाडी

Virat Kohli and Shubman Gill centuries against West Indies: विराट कोहली आणि शुभमन गिलच्या शतकांच्या जोरावर भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या वनडेत ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
India beat West Indies by seven wickets 1st ODI

India beat West Indies by seven wickets 1st ODI

Swadesh Ghanekar
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India take 1-0 lead against West Indies ODI Marathi Scorecard : विराट कोहली व शुभमन गिल यांच्या शतकांच्या जोरावर भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात वेस्ट इंडिजला नमवले. कुलदीप यादवच्या फिरकीने विंडीजला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत रोखले आणि फलंदाजांनी हे लक्ष्य सहज पार करून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. भारताने हा सामना ८ विकेट्स राखून जिंकला.

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