IND vs WI 1st T20: आज पहिला टी-२०, पण गंभीरांसमोर मोठा पेच! वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन? अर्शदीपच्या कमबॅकसह अशी असेल भारताची Playing XI

लखनौ : टी-२० सामन्यासाठी अंतिम संघ निवडायचा असेल, तर वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, हा प्रश्न सातत्याने उभा राहत आहे. आजपासून वेस्ट इंडीजविरुद्धची टी-२० मालिकाही त्याला अपवाद नाही. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यातून कसा मार्ग काढतात, हे महत्त्वाचे आहे..नागोया येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवणारा भारतीय संघ आता वेस्ट इंडीजविरुद्ध पाच सामन्यांची मालिका खेळण्यास सज्ज झाला आहे. त्याचबरोबर संघ व्यवस्थापनातही बदल होत आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांच्या टीमने जबाबदारी सांभाळली होती. आता पुन्हा एकदा गौतम गंभीर यांच्या टीमकडे जबाबदारी असणार आहे. सलामीला अभिषेक शर्मा निश्चित आहे; पण एकाच वेळी वैभव सूर्यवंशी आणि संजू सॅमसन या दोघांना खेळवण्याची रणनीती गंभीर यांची नाही. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेटचे सामने झालेल्या कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथील परिस्थिती एकदम वेगळी होती. .Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.त्यामुळे लक्ष्मण यांनी नवव्या क्रमांकापर्यंत फलंदाजी भक्कम करताना वैभव आणि सॅमसन या दोघांनाही स्थान दिले होते. वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेत गौतम गंभीर पारंपरिक रचनेनुसार संघ निवड करतील. त्यामुळे वैभव किंवा सॅमसन यापैकी एकालाच स्थान मिळू शकेल. अशा वेळी गंभीर कोणाला पसंती देणार, हे महत्त्वाचे आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवताना भारतीय संघाने केवळ दोनच सामने खेळले. त्यात वैभवने चमक दाखवली; मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणारा सॅमसन अपयशी ठरला होता. तिसऱ्या क्रमांकावर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे, त्यानंतर अक्षर पटेल आणि नितीशकुमार रेड्डी अशी फलंदाजीची क्रमवारी असताना वैभव किंवा सॅमसन यापैकी एकालाच स्थान मिळणे क्रमप्राप्त आहे. फलंदाजीचा हा प्रश्न सोडवला जाईल; परंतु भारताची गोलंदाजी गौतम यांना ‘गंभीर’ करणारी आहे..वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात ४०५ धावा देण्यात आल्या होत्या आणि तिसऱ्या सामन्यात ३५१ धावांचे संरक्षण करता आले नव्हते. वेस्ट इंडीजविरुद्ध नुकतीच झालेली एकदिवसीय मालिका आणि आजपासून सुरू होणारी टी-२० मालिका यांतील गोलंदाजीत मोठे बदल असले, तरी वेस्ट इंडीजच्या फलंदाजांना सापडलेला सूर भारताची चिंता वाढवणारा आहे. वेगवान गोलंदाजीत अर्शदीप सिंग हा प्रमुख वेगवान गोलंदाज आहे. त्याच्या साथीला असलेले मयांक यादव (६ टी-२० सामने) आणि प्रिन्स यादव (३ टी-२० सामने) हे तुलनेने अनुभवाने कमी असलेले गोलंदाज आहेत. अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांच्यावर फिरकीची मदार असेल. .फलंदाजी आणखी मजबूत करायची असेल, तर गंभीर नमन धीरला संधी देऊ शकतात. अर्थात, पहिले प्राधान्य वॉशिंग्टन सुंदरला असणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरने आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक जिंकलेले असले, तरी वेस्ट इंडीजविरुद्ध त्याच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. त्याने कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर भारताने स्कॉटलंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिका गमावल्या होत्या. त्यानंतर झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिका जिंकल्या असल्या, तरी वेस्ट इंडीजविरुद्धचा मालिका विजय तेवढा सोपा असणार नाही..WI vs PAK Test: वेस्ट इंडिजच्या स्टार खेळाडूने पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी खेळण्यास दिला नकार! प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने सर्व काही खरं सांगितलं.संघ यातून निवडणार श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, ईशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवी बिश्नोई, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी आणि मयंक यादव. वेस्ट इंडीज ः शेय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड़्र्यू, रॉस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकिल हुसैन, शामर जोसेफ, गुदाकेश मोती, किमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदर्फर्ड, क्विन्टन सॅमसन, रोमारिओ शेफर्ड आणि शामर स्पिंगर. सामन्याची वेळ : सायंकाळी ७ पासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.