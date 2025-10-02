Cricket

IND vs WI, 1st Test: मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहचा भेदक मारा; दोन सत्रात विंडीजचा खेळ खल्लास

India vs West Indies 1st test, 1st Innings: भारतीय गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीला दमदार सुरुवात केली आहे. साधारण साडेचार तासातच वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव संपला आहे.
Team India

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली असून पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दणक्यात सुरुवात केली आहे.

साधारण साडेचार तासाच त्यांनी वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव गुंडाळला आहे. मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांनी भेदक मारा केला.

