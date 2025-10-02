IND vs WI, 1st Test: मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहचा भेदक मारा; दोन सत्रात विंडीजचा खेळ खल्लास

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली असून पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दणक्यात सुरुवात केली आहे. साधारण साडेचार तासाच त्यांनी वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव गुंडाळला आहे. मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांनी भेदक मारा केला..IND vs PAK: बुमराहने काढलं बुक्कीत टेंगूळ! यॉर्करवर हॅरिस रौफचा 'दांडा' उडवला अन् प्लेन क्रॅशचं चोख उत्तर, Celebration Video Viral.या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यांनी २० धावांतच दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स गमावल्या. तेजनारायण चंद्रपॉलला मोहम्मद सिराजने शून्यावर, तर जॉन कॅम्पबेलला जसप्रीत बुमराहने ८ धावांवर बाद केले. कॅम्पबेलच्या विकेटवर बराच गोंधळ झाला, पण अखेर तिसऱ्या पंचांनी बराच वेळ घेत चेंडू बॅटला लागून झेल गेल्याचे म्हणत त्याला बाद दिले.ब्रेंडन किंगलाही फार काळ सिराजने टीकू दिलं नाही. त्याने १३ धावांवरच १० व्या षटकात त्रिफळातीत केले. ऍलिस एथनाजलाही १२ व्या षटकात सिराजने १२ धावांवर केएल राहुलच्या हातून झेलबाद करत वेस्ट इंडिजला चौथा धक्का दिला. सिराजने वेस्ट इंडिजच्या डावाला सुरुवातीलाच लावलेल्या सुरुंगामुळे त्यांची अवस्था ४ बाद ४२ धावा अशी झाली होती..मात्र नंतर कर्णधार रोस्टन चेस आणि शाय होप यांनी डाव सावरला. त्यांनी ४८ धावांची भागीदारी करत संघाला ९० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण अखेर ही जोडी शाय होपला त्रिफळाचीत करत कुलदीप यादवने वेस्ट इंडिजला पाचवा धक्का दिला. होपने २६ धावा केल्या. काही वेळातच रोस्टन चेसही २४ धावांवर बाद झाला, त्याला सिराजने बाद केले..ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.पण तरी जस्टीन ग्रिव्हज आणि खॅरी पिअर यांनी डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची भागीदारीही रंगत होती. पण अखेर पिअरला वॉशिंग्टन सुंदरने ११ धावांवरच पायचीत केले. जस्टिन ग्रिव्हजही ३२ धावा करून बुमराहविरुद्ध त्रिफळाचीत झाला. त्यानेच विंडिजकडून सर्वाधिक धावांची खेळी केली. जोहान लिनला १ धावेवर जसप्रीत बुमराहने त्रिफळाचीत केले, तर शेवटची विकेट कुलदीप यादवने जोमेल वॉरिकनला ८ धावांवर बाद करत घेतली. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा संघ ४४.१ षटकात १६२ धावांवर सर्वबाद झाला..दरम्यान, भारतात पाहुणा संघ कसोटीच्या पहिल्याच डावात सर्वात कमी षटकात सर्वबाद होण्याच्या बाबतीत वेस्ट इंडिज दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. यापूर्वी बांगलादेश संघ २०१९ मध्ये कोलकातामधील दिवस-रात्र कसोटीत ३०.३ षटकात पहिल्या डावात सर्वबाद झाला होता. भारताकडून मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.