IND vs PAK: बुमराहने काढलं बुक्कीत टेंगूळ! यॉर्करवर हॅरिस रौफचा 'दांडा' उडवला अन् प्लेन क्रॅशचं चोख उत्तर, Celebration Video Viral

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात जसप्रीत बुमराहने पाकिस्तानच्या हॅरिस रौफला यॉर्करवर त्रिफळाचीत केलं. ही विकेट घेत बुमराहने रौफच्या पूर्वीच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनला प्रत्युत्तर दिले. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला १४६ धावांवर रोखले..रविवारी (२८ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताच्या जसप्रीत बुमराहने पाकिस्तानच्या हॅरिस रौफला चौख प्रत्युत्तर दिलं आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात पाकिस्तानने चांगल्या सुरुवातीनंतरही भारतासमोर फक्त १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. भारताच्या फिरकीपटूंनी दमदार कामगिरी तर केलीच, पण जसप्रीत बुमराहने रौफच्या विकेटनंतर केलेलं सेलिब्रेशन चांगलंच चर्चेत राहिलं..IND vs PAK, Final: 33 runs 9 wickets ! पाकिस्तानी गडगडले; हवेत उडत होते, भारतीय स्पिनर्सने जमिनीवर आपटले.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान देशांमधील वाद वाढले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी युद्धजनक परिस्थितीही उद्भवली होती. याच पार्श्वभूमीवर आशिया कपमध्ये भारत - पाकिस्तान संघ आमने - सामने आले. भारताने साखळी फेरी आणि सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला. पण नंतर आता अंतिम सामन्यात पुन्हा हे दोन संघ आमने-सामने आले. दरम्यान, आधी झालेल्या दोन्ही सामन्यात वाद झाले होते. .भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळले आहे. यातच सुपर फोरच्या सामन्यात हॅरिस रौफने प्लेन क्रॅशचे सेलिब्रेशन केलं होतं. पाकिस्तानने युद्धात भारताची ६ विमान पाडल्याचा खोटा दावा केला होता. याच खोट्या दाव्याला दाखवण्याचा प्रयत्न रौफने करून भारतीयांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर बीसीसीआयने तक्रारही केली होती. त्यानंतर आयसीसीने त्याला ३० टक्के दंड ठोठावला होता..IND vs PAK Final Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगावर संतापला; अम्पायरसोबत वाद, वाचा नेमका काय राडा झाला.पण, त्याचं सेलिब्रेशन भारतीय संघ विसरेला नाही. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ५७ धावांची खेळी सलामीला खेळताना केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी कोलमडली. त्यामुळे हॅरिस रौफला १० व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरावं लागलं. त्याने एक चौकार मारला. मात्र त्याला १८ व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर जसप्रीत बुमराहने ऑफ - स्टंपवर यॉर्कर टाकला, ज्यावर रौफ काहीही करू शकला नाही आणि ६ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्याला त्रिफळाचीत करताच बुमराहने प्लेन कोसळल्याचे हाताने दाखवत सेलिब्रेशन केलं आणि रौफला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिलं. बुमराहच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहे..दरम्यान, पाकिस्तानने १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानशिवाय केवळ फखर जमान (४७) आणि सैम आयुब (१४) यांनीच दोन आकडी धावसंख्या पार केली. भारताकडून कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..