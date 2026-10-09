Cricket

IND vs WI 2nd T20: संजू सॅमसनला पुन्हा संधी की वैभव सूर्यवंशीची एंट्री? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा पेच; श्रेयसची नजर २-० आघाडीवर

IND VS WI 2ND T20 PLAYING XI: भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या टी-२०त आमनेसामने येणार आहेत. संजू सॅमसनच्या फॉर्ममुळे वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का, याची उत्सुकता आहे. पहिल्या सामन्यातील विजयाची लय कायम ठेवत भारताचं लक्ष्य २-० आघाडीवर आहे.
IND vs WI 2nd T20

IND vs WI 2nd T20

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रांची : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने पहिल्या टी-२० सामन्यात वेस्ट इंडीजवर दणदणीत विजय मिळवला. आता दोन देशांमध्ये आज (ता. ९) दुसरा टी-२० सामना रंगणार असून, या वेळी टीम इंडियाचा संघ पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. याप्रसंगी संजू सॅमसनचा फलंदाजी फॉर्म चिंतेचा विषय असून, त्याच्याऐवजी वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये संधी देण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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