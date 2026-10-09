IND vs WI 2nd T20: संजू सॅमसनला पुन्हा संधी की वैभव सूर्यवंशीची एंट्री? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा पेच; श्रेयसची नजर २-० आघाडीवर

रांची : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने पहिल्या टी-२० सामन्यात वेस्ट इंडीजवर दणदणीत विजय मिळवला. आता दोन देशांमध्ये आज (ता. ९) दुसरा टी-२० सामना रंगणार असून, या वेळी टीम इंडियाचा संघ पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. याप्रसंगी संजू सॅमसनचा फलंदाजी फॉर्म चिंतेचा विषय असून, त्याच्याऐवजी वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये संधी देण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .यजमान टीम इंडियाला संजू सॅमसनकडून एका चांगल्या खेळीची नक्कीच अपेक्षा असेल. केरळच्या या फलंदाजाने गेल्या चार डावांत केवळ ९, ७, २ आणि ११ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे संजू सॅमसनसोबतच्या भागीदारीतही फारशा धावा झालेल्या नाहीत, मात्र कर्णधार म्हणून आता जम बसवलेल्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील मधल्या फळीने निराशा लीलया मागे टाकली आहे. .India vs Pakistan महामुकाबला! कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात, ८ संघांमध्ये जेतेपदाची स्पर्धा; जाणून घ्या Asia Cup चे वेळापत्रक.श्रेयस अय्यरने टी-२० कारकिर्दीतील पहिले शतकही झळकावले. त्यामुळे डावखुरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला आणखी एक संधी देण्याचा मोह संघाला होऊ शकतो. वैभव सूर्यवंशीला मिळालेल्या मर्यादित संधींमध्ये त्याने दाखवून दिले आहे की तो टी-२० क्रिकेटसाठी योग्य खेळाडू आहे. फटक्यांमध्ये असलेली विविधता आणि सामना जिंकवून देण्याची क्षमता त्याला एक खास खेळाडू बनवते..भारताने आतापर्यंत अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या अनुभवी जोडीवरच विश्वास दाखवला आहे. जपानमधील आशियाई खेळांमध्ये वैभव सूर्यवंशीला सलामीला पाठवून संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवण्यात आले होते, यावरून संघ व्यवस्थापनाचा संजू सॅमसनला असलेला पाठिंबा दिसून येतो, पण संजू सॅमसनला अजूनही या विश्वासाचे मोठ्या धावांमधे रूपांतर करता आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, वेस्ट इंडीजविरुद्धची ही मालिका संजू सॅमसनसाठी महत्त्वाची ठरू शकते, कारण तो नेहमीच मागील कामगिरीच्या जोरावर संघात राहू शकत नाही..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.संघ व्यवस्थापनाचा कसवैभव सूर्यवंशी अत्यंत प्रतिभावान असला, तरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हे सोपे नाही, हे त्यालाही समजले आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत त्याने १४, १३ आणि १५ धावा केल्या होत्या. आशियाई खेळांमध्ये त्याला अनुक्रमे १८ आणि ३५ धावाच करता आल्या. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन या १५ वर्षांच्या खेळाडूला पुन्हा संधी देण्यापूर्वी सर्व बाजूंचा विचार करेल. परिणामी, शुक्रवारचा सामना केवळ तातडीच्या निवडीचा नसून ‘सॅमसन की सूर्यवंशी’ या मोठ्या प्रश्नाचा भाग असेल, जो मालिका पुढे जाईल तसा अधिक गडद होत जाईल. संजू सॅमसनचा खराब फॉर्म असाच सुरू राहिला, तर त्याचे संघातील स्थान टिकवणे कठीण होईल..वेगवान गोलंदाजीची जोडीभारत आपल्या वेगवान गोलंदाजीतही बदल करू शकतो. लखनौ येथील पहिल्या टी-२० सामन्यात मयांक यादवने पहिल्याच षटकामध्ये १६ धावा दिल्या आणि तो खूप महागडा ठरला, मात्र त्याने नंतर वेस्ट इंडीजचा सर्वोच्च धावा करणाऱ्या शेरफेन रदरफोर्डला बाद केले. भारत या सामन्यात अष्टपैलू नितीशकुमार रेड्डीला संधी देऊन त्याच्याकडे नवीन चेंडू सोपवू शकतो. हा प्रयोग यापूर्वीच्या एकदिवसीय मालिकेत फारसा यशस्वी ठरला नव्हता, ही बाबदेखील सोचनीय आहे..कुलदीप, अक्षरचा अनुभव मोलाचाअनुभवी कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांच्या येण्याने फिरकी विभाग मजबूत दिसत आहे. या दोघांनी पहिल्या सामन्यात प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या आणि वेस्ट इंडीजच्या फलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. नवोदित अष्टपैलू खेळाडू नमन धीरनेही आपल्या ऑफ-स्पिन गोलंदाजीने प्रभावित करत ३१ धावांत तीन फलंदाज बाद केले..फलंदाजी हीच खरी ताकदवेस्ट इंडीजला जर जिंकायचे असेल, तर पहिल्या सामन्यातील १७१ धावांपेक्षा मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. त्यांच्या संघात शिमरोन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, रोस्टन चेस आणि रोमारिओ शेफर्ड यांसारखे टी-२० प्रकारामधील मोठे खेळाडू असून, कर्णधार शेई होपही फॉर्ममध्ये आहे. जसप्रीत बुमरा नसलेल्या भारतीय गोलंदाजी विभागासमोर वेस्ट इंडीजला २२० पेक्षा जास्त धावा कराव्या लागतील, जेणेकरून त्यांच्या गोलंदाजांना भारतीय फलंदाजांना बांधून ठेवण्यासाठी थोडेतरी पाठबळ मिळेल. वेस्ट इंडीजची फलंदाजी हीच त्यांची खरी ताकद आहे. त्यांचा डाव्या हाताचा फिरकीपटू अकील होसेन वगळता गोलंदाजीत फारशी धार नसल्यामुळे त्यांना फलंदाजीवरच जास्त अवलंबून राहावे लागेल.दुसरा टी-२० सामना, भारत - वेस्ट इंडीज. सायं. ७ वाजता, रांची.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.