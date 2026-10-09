IND vs WI 2nd T20I: W,W,W! ज्याने आस दाखवली, त्यानेच माती खाल्ली; Mayank Yadav च्या चूकीने मॅच गेल्यात जमा, नेमकं काय घडलं?

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: मयांक यादवने वेस्ट इंडिजला सुरुवातीला तीन धक्के देताना भारताला दमदार सुरुवात करून दिली होती. मयांकने पहिल्याच षटकात दोन धक्के दिले आणि त्यानंतर डेंजर रोव्हमन पॉवेलचा त्रिफळा उडवला. त्यामुळे २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विंडीजची अवस्था ३ बाद ५८ अशी झाली होती. मात्र, याच मयांकच्या एका चुकीमुळे विंडीज आता १४ षटकांत ३ बाद १७८ धावांपर्यंत पोहोचला आणि भारताला पराभवाच्या छायेत टाकले. होप आणि शेरफाने रुदरफोर्ड यांनी आक्रमक खेळ करताना भारताची डोकेदुखी वाढवली. .खराब कामगिरीशी संघर्ष करणाऱ्या संजू सॅमसन याने आज सर्वांची तोंडं बंद केली. त्याने ४१ चेंडूंत ९ चौकार व ४ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. अभिषेक शर्मासह ( २०) त्याने डावाची चांगली सुरुवात केली, पंरतु अभिषेक माघारी परतताच जबाबदारी खांद्यावर आक्रमक फटके खेचले. इशान किशनने २२ चेंडूत ४३ धावा करून संजूसह ९७ धावा जोडल्या. हे दोघंही माघारी परतल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर व तिलक वर्मा यांनी ८२ धावांची आक्रमक भागीदारी केली..IND vs WI 2nd T20I: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण वैभव सूर्यवंशीची वकिली करण्यांना चपराक; भारताचा धावांचा डोंगर.श्रेयसने १८ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४० धावांची खेळी केली, तर तिलक वर्मा १८ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने ५ बाद २४९ धावांचा डोंगर उभा केला. भारताची ही विंडीजविरुद्ध ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०१६ मध्ये भारताने ४ बाद २४४ धावा केल्या होत्या, परंतु तो सामना भारताने १ धावेने गमावला होता. विंडीजकडून रॉस्टन चेसने ३, तर शमार स्पिंगरने दोन बळी टिपले..समोर धावांचा डोंगर उभा असताना विंडीजवर दडपण दिसत होते आणि तिसऱ्याच चेंडूवर मयांक यादवने त्यांचा सलामीवीर कामिल पूरनला ( ४) झेलबाद केले. पुढच्याच चेंडूवर शिमरोन हेटमायरचा त्रिफळा उडवून मयांकने हॅटट्रिकची संधी निर्माण केली. चेंडू रवी बिश्नोईच्या पुढे टप्पा पडला नसता तर ती हॅटट्रिक पूर्णही झाली असती. रोव्हमन पॉवेल आणि कर्णधार शे होप यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, मयांकने पुन्हा एकदा कमाल करून दाखवली... १३ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारांसह २४ धावांवर पॉवेलचा त्रिफळा उडवला. .वेस्ट इंडिजने पॉवर प्लेमध्ये ३ बाद ७२ धावा केल्या, जी भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२० पॉवरप्लेमधील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. २०१६ मध्ये लॉडरहिल येथे त्यांनी बिनबाद ७८ धावा केल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पहिल्या सहा षटकांमध्ये गोलंदाजाने तीन बळी मिळवल्याच्या २४२ घटनांची नोंद झाली आहे. होप आणि शेरफाने रुदरफोर्ड यांनी आक्रमक खेळ करताना भारताची डोकेदुखी वाढवली. त्यात कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीवर रुदरफोर्डचा सोपा झेल मयांकने टाकला. पॉवेल व रुदरफोर्ड या जोडीने चौथ्या विकेटसाठी १२० धावांची भागीदारी करून विंडीजला १४ षटकांत ३ बाद १७८ धावांपर्यंत पोहोचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.