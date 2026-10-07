IND vs WI 2nd T20I: नितीश रेड्डी, प्रिन्स यादव IN, वैभव सूर्यवंशी बाकावरच; दुसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी Playing XI मध्ये सूचवला बदल

Vaibhav Suryavanshi to remain on bench against West Indies 2nd T20I: भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात नमन धीरला पदार्पणाची संधी मिळाली आणि त्याने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार श्रेयस अय्यरने खणखणीत शतक झळकावले. पण, वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवल्याचा मुद्दा चर्चेत राहिला. आता IND vs WI यांच्यातला दुसरा सामना ९ तारखेला होणार आहे आणि यात भारतीय संघ अंतिम ११ खेळाडूमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. यावर दिनेश कार्तिकने आपले मत मांडले..दिनेशने क्रिकबजसोबत बोलताना सांगितले की, संघ व्यवस्थापन या मालिकेत जास्तीतजास्त खेळाडूंचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यानुसार दुसऱ्या सामन्यात प्रिन्स यादव व नितीश कुमार रेड्डी यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशी हा वर्ल्ड चॅम्पियन फलंदाज आहे आणि त्याच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल, परंतु त्याने या स्तरावर अजून स्वतःला सिद्ध केलेले नाही. पण, त्याला रोखणे अवघड आणि बाकावर बसवून त्याच्यातरी ती भूक आणखी वाढली असेल, असे दिनेस म्हणाला..टीम इंडियाचे 'Fantastic Four'! आयसीसीची मोठी घोषणा, जगात भारताच्या ८ खेळाडूंचा डंका.दिनेशच्या मते संजू सॅमसनला विश्रांती दिल्यावरच वैभवला संधी मिळू शकेल, परंतु आता असं करणं योग्य ठरणार नाही. आता शक्य तितके जास्त संजूला संधी द्यायला हवी. दिनेशने दुसऱ्या सामन्यातील प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल सुचवला आहे, त्याने मयंक यादवच्या जागी प्रिन्स यादवचा पर्याय सांगितला..अजिंक्य रहाणने दुसऱ्या सामन्यातही वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवण्याचा सल्ला देताना त्याला खेळवण्याची घाई करू नका असे म्हटले. "संजू सॅमसनसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. त्याने चांगली कामगिरी केली, तर ते त्याच्यासाठी फायद्याचे ठरेल. जर नाही केली, तर वैभव सूर्यवंशी संधीची वाट पाहतच आहे. संजूवर आता दडपण वाढतंय. वैभवकडे कौशल्य आहे, परंतु व्यवस्थापनाने अन्य गोष्टींचाही विचार करायला हवा," असे अजिंक्य म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.