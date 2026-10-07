Cricket

IND vs WI 2nd T20I: नितीश रेड्डी, प्रिन्स यादव IN, वैभव सूर्यवंशी बाकावरच; दुसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी Playing XI मध्ये सूचवला बदल

IND vs WI 2nd T20I India playing XI prediction: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
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Vaibhav Suryavanshi to remain on bench against West Indies 2nd T20I: भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात नमन धीरला पदार्पणाची संधी मिळाली आणि त्याने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार श्रेयस अय्यरने खणखणीत शतक झळकावले. पण, वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवल्याचा मुद्दा चर्चेत राहिला. आता IND vs WI यांच्यातला दुसरा सामना ९ तारखेला होणार आहे आणि यात भारतीय संघ अंतिम ११ खेळाडूमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. यावर दिनेश कार्तिकने आपले मत मांडले.

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