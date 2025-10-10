IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक झळकावले... विनोद कांबळीचा विक्रम मोडला; पॉली उम्रीगर, विराटला सोडले मागे

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वालने ( Yashasvi Jaiswal) सातत्य दाखवताना अर्धशतक पूर्ण केले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, ५८ धावांवर लोकेश राहुलला ( KL Rahul) बाद करून विंडीजने पहिले यश मिळवले. मात्र, यशस्वी मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने अर्धशतक पूर्ण करताना मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने विनोद कांबळीचा ( Vinod Kambli) विक्रम मोडला..केएल राहुल ५४ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर यष्टीचीत झाला. भारतीय संघाने विजयी संघात कोणताच बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. राहुल व यशस्वी यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५८ धावा जोडल्या. दोघंही चांगल्या लयमध्ये दिसत होते, परंतु जोमेल वॉरिकनने त्याला चकवले. एकाच टप्प्यावर दोन चेंडू टाकल्यानंतर त्याने राहुलला पुढे येऊन खेळण्यास आकर्षित केले..IND vs WI 2nd Test Live : शुभमन गिलने Toss जिंकताच गंभीर हसला, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू अभिनंदन करायला धावले; नेमकं का अन् कशासाठी? Video Viral .त्याचवेळी जोमेलने चेंडूची दिशा बदलली आणि क्रिज सोडून पुढे आलेला राहुल यष्टीचीत झाला. जोमेलच्या त्या चेंडूंने राहुलला थक्क केले. यशस्वी व साई सुदर्शन या युवा खेळाडूंनी जबाबदारीने खेळ करताना दुसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी केली. यशस्वीने २०२५ या कॅलेंडर वर्षात कसोटीत ५०० हून अधिक धावा पूर्ण केल्या, राहुलनेही १४ डावांत ६८७ धावा केल्या आहेत. २०२५ या कॅलेंडर वर्षात दोन्ही सलामीवीरांनी ५०० हून अधिक धावा करणारी ही पहिली भारतीय जोडी ठरली. .यशस्वीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३००० धावांचा टप्पाही आज ओलांडला. त्याने सर्वाधिक ११३८ धावा या इंग्लंडविरुद्ध ( २० डाव) केल्या आहेत. त्याने ७१ डावांत हा टप्पा ओलांडला.. २३ वर्षाचा असताना भारताकडून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणाऱ्यांमध्ये यशस्वी सहाव्या क्रमांकावर आला आहे.२३ व्या वर्षी भारतासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा८,६९६ - सचिन तेंडुलकर (२२० डाव)५,०५२ - विराट कोहली (११९ डाव)३,८५३ - युवराज सिंग (१३७ डाव)३,३५० - सुरेश रैना (११४ डाव)३,२२४ - रवी शास्त्री (११० डाव)३,०००* - यशस्वी जैस्वाल (७१ डाव)२,८२५ - विनोद कांबळी (७८ डाव)२,७८४ - शुभमन गिल (७३ डाव)२,५९० - रिषभ पंत (८७ डाव).ICC Women's World Cup SF Scenario: टीम इंडियाचा Semi Final चा मार्ग बनला खडतर! दक्षिण आफ्रिकेच्या थरारक विजयानंतर बिघडलं समीकरण .यशस्वी भारतासाठी ३००० धावा पूर्ण करणारा दुसरा सर्वात जलद भारतीय.भारतासाठी ३००० धावा पूर्ण करण्यासाठी सर्वात कमी डाव६९ - सुनील गावस्कर७१ - यशस्वी जैस्वाल*७४ - सौरव गांगुली७७ - शुभमन गिल७८ - राहुल द्रविड७९ - पॉली उम्रीगर८० - विराट कोहली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.