Cricket

IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक झळकावले... विनोद कांबळीचा विक्रम मोडला; पॉली उम्रीगर, विराटला सोडले मागे

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटी सामन्यात यशस्वी जैस्वालने दमदार अर्धशतक झळकावत आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावे केला.
Yashasvi Jaiswal scored a brilliant fifty in the IND vs WI 2nd Test at Delhi and crossed 3000 international runs

Yashasvi Jaiswal scored a brilliant fifty in the IND vs WI 2nd Test at Delhi and crossed 3000 international runs

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वालने ( Yashasvi Jaiswal) सातत्य दाखवताना अर्धशतक पूर्ण केले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, ५८ धावांवर लोकेश राहुलला ( KL Rahul) बाद करून विंडीजने पहिले यश मिळवले. मात्र, यशस्वी मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने अर्धशतक पूर्ण करताना मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने विनोद कांबळीचा ( Vinod Kambli) विक्रम मोडला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Yashasvi Jaiswal
test cricket
cricket news today
Shubman Gill
KL Rahul
Vinod Kambli
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com