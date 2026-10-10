IND vs WI 3rd T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा तिसरा टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

IND vs WI 3rd T20 Live Streaming: शुक्रवारी झालेल्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND vs WI) सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील शुक्रवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २४९ धावा केल्या होत्या. यामध्ये संजू सॅमसनने ८४ धावांची खेळी केली. मात्र, एवढी मोठी धावसंख्या उभारूनही भारतीय संघाला सामना जिंकता आला नाही..या विजयासह वेस्ट इंडिजने मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. आता दोन्ही संघ तिसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दोन्ही संघ इंदोर विमानतळावर दाखल झाले आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना कधी आणि कुठे होणार? हा सामना किती वाजता सुरू होईल? तसेच सामन्याचे थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येणार? जाणून घेऊया..भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.सामना कधी आणि कुठे खेळवला जाणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना रविवारी (११ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. हा सामना इंदोर येथील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी अर्धा तास आधी म्हणजेच ६.३० वाजता नाणेफेक होईल..हा सामना थेट कुठे पाहता येणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना रविवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहता येईल. तसेच मोबाइलवर सामना पाहायचा असेल, तर जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. मात्र, सामना विनामूल्य पाहता येईल की नाही, हे प्लॅटफॉर्मवरील सबस्क्रिप्शनच्या अटींवर अवलंबून असेल..IND vs WI, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी बाकावरच! शिवम दुबे OUT नितीश रेड्डी IN; तिसऱ्या सामन्यासाठी कशी असेल Playing XI?.भारत आणि वेस्ट इंडिजचे टी-२० संघभारताचा टी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि नमन धीर.वेस्ट इंडिजचा टी-२० संघ : शाय होप (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड आणि शमर स्प्रिंगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.