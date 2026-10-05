अर्शदीप IN, संजू OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी-२०साठी टीम इंडियाच्या प्लेइंग-११ मध्ये मोठा ट्विस्ट; अशी असेल भारताची Playing XI

IND VS WEST INDIES 1ST T20 PLAYING XI: भारतीय संघ ६ ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या मालिकेत उतरणार आहे. मात्र, मालिकेपूर्वी नेमकं संघात कोणाची जागा होणार आणि कोण संघातून बाहेर जाणार?.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११मध्ये काही बदल पाहायला मिळू शकतात. जसप्रीत बुमराहला या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यामुळे डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगचं संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे..VIRAT ROHIT NEXT MATCH: ३ वनडे झाले, आता थेट ५ सामन्यांचा धडाका! विराट कोहली-रोहित शर्मा पुन्हा कधी दिसणार? तारीख अन् ठिकाण आलं समोर.अर्शदीपने नुकताच जपानविरुद्ध टी-२० सामना खेळला होता. मात्र, पावसामुळे हा सामना प्रत्येकी ५ षटकांचा झाला आणि त्याला गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नव्हती. आता बुमराहच्या अनुपस्थितीत अर्शदीपवर वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी येऊ शकते..अर्शदीपसोबत मयंक यादव किंवा प्रिन्स यादव यापैकी एकाला संधी मिळू शकते. तसेच वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत चांगली गोलंदाजी करणाऱ्या कुलदीप यादवचंही प्लेइंग ११मधील स्थान जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. त्यामुळे रवी बिश्नोईला बाहेर बसावं लागू शकतं. फलंदाजीतही मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. जपानविरुद्धच्या तीन टी-२० सामन्यांत संजू सॅमसनला ९, ७ आणि २ धावाच करता आल्या. त्यामुळे त्याच्या जागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळू शकते. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील उपांत्य सामन्यात वैभवने २१ चेंडूत ३८ धावा केल्या होत्या..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .भारताची संभाव्य प्लेइंग ११अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मयंक यादव/प्रिन्स यादव.मात्र, वैभवच्या जागी संजू सॅमसनला कायम ठेवण्याचा निर्णयही संघ व्यवस्थापन घेऊ शकतं. त्यामुळे पहिल्या टी-२०मध्ये श्रेयस अय्यर आणि टीम मॅनेजमेंट कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.