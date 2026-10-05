Cricket

अर्शदीप IN, संजू OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी-२०साठी टीम इंडियाच्या प्लेइंग-११ मध्ये मोठा ट्विस्ट; अशी असेल भारताची Playing XI

IND VS WEST INDIES 1ST T20 PLAYING XI: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला ६ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. पहिल्या सामन्यात जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत अर्शदीप सिंगला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तर संजू सॅमसनच्या जागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का?
IND VS WEST INDIES 1ST T20 PLAYING XI

IND VS WEST INDIES 1ST T20 PLAYING XI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS WEST INDIES 1ST T20 PLAYING XI: भारतीय संघ ६ ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या मालिकेत उतरणार आहे.

मात्र, मालिकेपूर्वी नेमकं संघात कोणाची जागा होणार आणि कोण संघातून बाहेर जाणार?

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