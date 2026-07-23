IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! झिम्बाब्वेत सूर गवसला... ४ चौकार, ४ षटकारांसह अर्धशतक ठोकून गाजवले मैदान

Vaibhav Sooryavanshi world record vs Zimbabwe: इंग्लंड दौऱ्यावरील अपयशानंतर संघाबाहेर गेलेल्या वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) झिम्बाब्वेचे मैदान गाजवले. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये १७५ धावांची खेळी हरारेच्याच मैदानावर वैभवने केली होती आणि त्याने आज पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यातं वादळी फटकेबाजी केली. त्याने वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली. .झिम्बाब्वेने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ७ बाद १२५ धावांपर्यंत मजल मारली. मयांक यादव ( २-१८), प्रिन्स यादव ( २-१९) यांच्या धक्क्यानंतर झिम्बाब्वेने डावात पुनरागमन केले. रायन बर्ल ( २६) व वेस्ली माधेव्हेरे ( ३९) यांनी भारताला उत्तर दिले. त्यानंतर वेस्ली व तडिवानाशे मरुमानी ( नाबाद २७) ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि त्यांनी ५३ धावा जोडल्या. झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२०त भारताविरुद्ध सहा वेळा ५० पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली आहे, त्यापैकी तीन भागीदारी सहाव्या विकेटसाठी झाल्या आहेत..IND vs ZIM 1st T20I: श्रेयस अय्यरने इतिहास रचला! जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच कर्णधार ठरला, ८८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशीही बरोबरी.माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशीच्या फटकेबाजीकडे सर्वांच्या नजरा होत्या.. तीन चेंडू शांतपणे खेळून काढल्यानंतर वैभवने चौथा चेंडू उत्तुंगपणे सीमापार भिरकावला अन् पुढच्याच चेंडूवर सुरेख कव्हर ड्राईव्ह चौकार मिळवला.. त्यानंतर आणखी एक षटकार पाहायला मिळाला. पण, अभिषेक शर्मा ( १) ब्लेसिंग मुझारबानीने त्याला बाद केले. वैभवचे वादळ काही थांबावचे नाव घेतले नाही. भारताने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६६ धावा केल्या. .वैभवने १८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले... त्याने या खेळीत ४ चौकार व ४ षटकार खेचले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हे त्याचे पहिले अर्धशतक ठरले. पण, पुढच्याच चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्याने १९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा केल्या. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी, त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताच्या विजयात येथेच सिंहाचा वाटा उचलला होता. त्याने अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ८० चेंडूंमध्ये १७५ धावांची विश्वविक्रमी खेळी केली होती..Youngest at the time of maiden T20I fifty15y 118d - वैभव सूर्यवंशी (भारत) वि. झिम्बाब्वे, हरारे, 202616y 56d - लुईस ब्रुस (जिब्राल्टर) वि. माल्टा, अल्बर्गरिया, 202116y 76d - काविन चड्ढा (इंडोनेशिया) वि. स्वीडन, बाली, 202616y 89d - अल्युसिन तुरे (सिएरा लिओन) वि. घाना, बेनोनी, 202316y 118d - तेन्जिन राब्गे (भूतान) वि. चीन, क्वालालंपूर, 2023 .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.