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IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! झिम्बाब्वेत सूर गवसला... ४ चौकार, ४ षटकारांसह अर्धशतक ठोकून गाजवले मैदान

Zimbabwe vs India, 1st T20I Marathi Cricket News: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात ऐतिहासिक खेळी करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi world record vs Zimbabwe: इंग्लंड दौऱ्यावरील अपयशानंतर संघाबाहेर गेलेल्या वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) झिम्बाब्वेचे मैदान गाजवले. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये १७५ धावांची खेळी हरारेच्याच मैदानावर वैभवने केली होती आणि त्याने आज पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यातं वादळी फटकेबाजी केली. त्याने वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली.

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