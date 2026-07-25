IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती

IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: भारत आणि जिंबाब्वे(IND vs ZIM) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज (25 जुलै) हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने 7 विकेट्स राखून दमदार विजय मिळवला होता. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून भारत मालिकेत 2-0 अशी विजयी आघाडी घेण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे..भारताने हा सामना जिंकला, तर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ही मालिका आपल्या नावावर करेल. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर मालिका गमावल्यानंतर भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. दुसरीकडे, जिंबाब्वेचा संघ हा सामना जिंकून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात चांगलीच चुरस पाहायला मिळू शकते..IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.हेड टू हेड रेकॉर्डभारत आणि जिंबाब्वे यांच्यात आतापर्यंत 15 आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी भारताने 12 सामने जिंकले आहेत, तर जिंबाब्वेला केवळ 3 वेळाच विजय मिळवता आला आहे. त्यामुळे या आकडेवारीत भारताचंच पारडं जड दिसत आहे.पहिल्या सामन्यात भारताच्या युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही त्याच्याकडेच सर्वांचं लक्ष असणार आहे..सामना किती वाजता सुरू होणार?भारत आणि जिंबाब्वे यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 4.30 वाजता सुरू होईल. तर दोन्ही संघांचे कर्णधार 4 वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील..सामना कुठे पाहता येणार?या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण युनाइट ८ स्पोर्ट्स या वाहिनीवर पाहता येईल. ऑनलाइन सामना पाहायचा असेल, तर तो फॅनकोड या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. त्यासाठी फॅनकोडचे सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल. हा सामना जिओहॉटस्टारवर उपलब्ध नसणार आहे.ज्यांना सामना मोफत पाहायचा आहे, त्यांच्यासाठी डीडी स्पोर्ट्स या वाहिनीवर या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहता येईल..पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीकडे सगळ्यांचं लक्षपहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सर्वांनाच प्रभावित केलं. त्याने अवघ्या 18 चेंडूत अर्धशतक झळकावत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. ही त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिली अर्धशतकी खेळी होती. या खेळीत त्याने 4 चौकार आणि 4 षटकार लगावले.वैभवच्या या तुफानी खेळीच्या जोरावर भारताने पहिला सामना सहज जिंकला. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही तो जिंबाब्वेच्या गोलंदाजांवर पुन्हा हल्ला चढवतो का, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे मालिका FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.संभाव्य प्लेइंग-11भारत : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयांक यादव.जिंबाब्वे : ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी, बेन करन, डिओन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली माधेवरे, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.