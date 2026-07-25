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IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती

IND vs ZIM 2nd T20 Match Details: भारत विरुद्ध जिंबाब्वे दुसरा टी-20 सामना आज हरारे येथे रंगणार आहे. सामना किती वाजता सुरू होणार, मोफत लाईव्ह कुठे पाहता येईल, संभाव्य प्लेइंग-11 आणि हेड टू हेड रेकॉर्ड जाणून घ्या.
IND vs ZIM 2nd T20 LIVE

IND vs ZIM 2nd T20 LIVE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: भारत आणि जिंबाब्वे(IND vs ZIM) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज (25 जुलै) हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर खेळवला जाणार आहे.

पहिल्या सामन्यात भारताने 7 विकेट्स राखून दमदार विजय मिळवला होता. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून भारत मालिकेत 2-0 अशी विजयी आघाडी घेण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे.

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