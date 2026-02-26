Cricket

IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनकडून पुन्हा अपेक्षाभंग! बाद होताच सन्नाटा, डग आऊटमध्ये गौतम गंभीरने काय केले ते वाचा? सारेच चक्रावले

T20 World Cup India vs Zimbabwe Marathi News: चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सामन्यात संजू सॅमसनकडून पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला. सुरुवातीला आक्रमक फलंदाजी करत त्याने चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, पण...
SANJU SAMSON DISMISSED FOR 24 IN IND VS ZIM T20 WORLD CUP CLASH

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 WC IND vs ZIM Marathi Cricket News : संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला आली. संजूने चेन्नईच्या मैदानावर चांगले फटके खेचले, परंतु पुन्हा एकदा तो मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. ब्लेसिंग मुझरबानीने चौथ्या षटकात संजूला डीप मिडविकेटवर झेल देण्यास भाग पाडले.

