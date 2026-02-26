IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनकडून पुन्हा अपेक्षाभंग! बाद होताच सन्नाटा, डग आऊटमध्ये गौतम गंभीरने काय केले ते वाचा? सारेच चक्रावले

T20 WC IND vs ZIM Marathi Cricket News : संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला आली. संजूने चेन्नईच्या मैदानावर चांगले फटके खेचले, परंतु पुन्हा एकदा तो मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. ब्लेसिंग मुझरबानीने चौथ्या षटकात संजूला डीप मिडविकेटवर झेल देण्यास भाग पाडले. .दक्षिण आफ्रिकेने अहमदाबाद येथे वेस्ट इंडिजला पराभूत केल्यानंतर भारताचा भार थोडा हलका झाला होता. आता उपांत्य फेरीचं गणित हे भारताच्याच हातात आहे आणि त्यांच्यासाठी विजय पुरेसा आहे. झिम्बाब्वेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यावर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आनंदीत झाला. त्यालाही प्रथम फलंदाजीच करायची होती. संजू सॅमसन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आल्याची घोषणा होताच चेपॉकवरील चाहत्यांनी जल्लोष केला. संजू आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळणार आहे आणि चेपॉक हे त्यांचे होम ग्राऊंड आहे..Vaibhav Suryavanshi: वैभव-अर्जुन तेंडुलकरची जोडी चमकली; १४ चौकार, ७ षटकारांचा पाऊस; दोघांचे अर्धशतक.रिंकू सिंगच्या जागी संजूची एन्ट्री झाली, तर वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी उप कर्णधार अक्षर पटेल परतला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याला संधी न दिल्याने बरीच टीका झाली होती. संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा ही नवी जोडी सलामीला आली. संजूने दुसराच चेंडू बॅकफूटवर जाऊन समोरच्या दिशेने षटकार खेचला. संजूने दुसऱ्या षटकातही तसाच षटकार खेचून प्रेक्षकांचा उत्साह वाढवला. २९ धावांची सलामी ही या वर्ल्ड कपमधील भारताची पहिल्या विकेटसाठी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. अभिषेकनेही तिसऱ्या षटकात हात मोकळे करण्यास सुरुवात केली. वर्ल्ड कपमधील पहिलाच सामना खेळणाऱ्या टिनोटेंडा मापोसाच्या पहिल्या षटकात २३ धावा चोपल्या. .ब्लेसिंग मुझरबानीने चौथ्या षटकात भारताला पहिला धक्का दिला. संजू १५ चेंडूंत १ चौकार व २ षटकारांसह २४ धावांवर माघारी परतला. भारताला ४८ धावांवर पहिला धक्का बसला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने ५.३ षटकांत १ बाद ६९ धावा केल्या होत्या. मात्र सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते डगआऊटमधील दृश्याने. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक Gautam Gambhir शांतपणे बसले होते. त्यांनी कोणतीही अतिरंजित प्रतिक्रिया दिली नाही. उलट त्यांनी लगेच सपोर्ट स्टाफशी थोडी चर्चा केली, ड्रेसिंग रूमकडे नजर टाकली आणि संजू सॅमसनला हायफाईव्ह दिला आणि त्याच्यासोबत काहीतरी बोलला... संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली, म्हणून गंभीर संजूला शाबासकी देत होता..भारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराहझिम्बाब्वे - तदिवानाशे मरुमणी, ब्रायन बेन्नेट, डियोन मायर्स, रायल बर्ल, सिकंदर रझा, टॉनी मुन्योंगा, तशींगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, तिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुझारबानी, रिचर्ड एगाराव्हा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.