IND vs ZIM, T20 WC: ८ चेंडूंत ४० धावा! अभिषेक शर्माची फिफ्टी, सूर्याला 'स्वच्छ भारत'चा सदिच्छादूत बनवण्याची गावस्करांची मागणी

Abhishek Sharma 55 off 30 balls vs Zimbabwe T20 World Cup : अभिषेक शर्माला अखेर सूर गवसला... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अभिषेकला मागील चार सामन्यांत ०, ०,०, १५ धावा करता आल्या होत्या, परंतु आज त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध अर्धशतकी खेळी करून फॉर्म मिळवला. त्याच्याकडून आज शतकाची अपेक्षा होती, परंतु १३व्या षटकात त्याची विकेट पडली. संजू सॅमसन, इशान किशन व सूर्यकुमार यादव यांनी त्याला चांगली साथ दिली. .झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भारताच्या फलंदाजांना कोंडीत पकडण्याचा त्यांचा डाव होता. पण, संजू सॅमसनने १५ चेंडूंत २४ धावांची आक्रमक खेळी करून अभिषेक शर्मासोबत पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावा जोडल्या. संजूची ही आक्रमकता अभिषेकचे मनोबल उंचावणारी ठरली आणि त्यामुळेच बाद होऊन डग आऊटमध्ये पोहोचल्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने त्याचे कौतुक केले. इशान किशन व अभिषेक यांनी आक्रमकता कायम राखताना पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ८० धावा उभ्या केल्या. भारताची ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या पॉवर प्लेमधील दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. त्यांनी नामिबियाविरद्ध नवी दिल्लीत १ बाद ८६ धावा केल्या होत्या. .इशान व अभिषेक यांनी ३१ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. इशानला २६ धावांवर जीवदान मिळाले, त्याचा सोपा झेल टाकला गेला. अभिषेकने पुढचा चेंडू षटकार खेचून तणाव थोडा कमी केला. अभिषेकने २६ चेंडूंत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील ही त्याची पहिलीच फिफ्टी टरली. इशानही मागे राहणारा नव्हता त्याने सिकंदर रझाचे दोन चेंडू ( ४ व ६) सीमापार पाठवले. पण, पुढच्याच चेंडूवर क्विकर चेंडू टाकून इशानला झेल देण्यास भाग पाडले. इशान २४ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर बाद झाला. अभिषेकसह त्याची ७२ ( ४२) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली..IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनकडून पुन्हा अपेक्षाभंग! बाद होताच सन्नाटा, डग आऊटमध्ये गौतम गंभीरने काय केले ते वाचा? सारेच चक्रावले.सूर्यकुमार यादवने स्वीप शॉट मारून चौकाराने खाते उघडले आणि समालोचन करणारे सुनील गावस्कर म्हणाले, याला स्वच्छ भारत अभियानाचा सदिच्छादूत बनवा... सूर्याचा झाडू शॉट पाहून गावस्कर यांची आलेली ही प्रतिक्रिया होती. .सूर्याला ८ धावांवर ब्लेसिंगने सोपा झेल टाकल्याने जीवदान मिळाले. सूर्याने पुढच्या षटकात चौकार-षटकार खेचून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४००० धावांचा टप्पा ओलांडला. पण, मपोसाच्या त्या षटकात अभिषेक बाद झाला. अभिषेकने ३० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या.