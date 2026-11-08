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IND A vs NZ A, Test: जैस्वालच्या शतकानंतर सुदर्शन, जुरेल अन् तिलक वर्माचा न्यूझीलंडला दणका; भारताच्या साडेचारशे धावा पार

India A Dominates Day 2 Against New Zealand A in 3rd Test: भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघात तिसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्यात दुसऱ्या दिवसअखेर भारताने साडेचारशे धावा पार केल्या आहेत. साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतके केली.
India A vs New Zealand A

Dhruv Jurel - Tilak Varma | India A vs New Zealand A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand A vs India A 3rd Test: भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघात सध्या तिसरा अनधिकृत कसोटी सामना सुरु आहे. हा सामना आगामी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात दुसऱ्या दिवस अखेर भारतीय संघाने मोठी आघाडी घेण्यात यश मिळवले आहे.

भारताने पहिल्या डावात साडेचारशे धावांचा टप्पा ओलांडला असून दुसऱ्या दिवशी साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर या सर्वांनीच दमदार फलंदाजी केली.

India A vs New Zealand A
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