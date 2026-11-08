IND A vs NZ A, Test: जैस्वालच्या शतकानंतर सुदर्शन, जुरेल अन् तिलक वर्माचा न्यूझीलंडला दणका; भारताच्या साडेचारशे धावा पार

New Zealand A vs India A 3rd Test: भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघात सध्या तिसरा अनधिकृत कसोटी सामना सुरु आहे. हा सामना आगामी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात दुसऱ्या दिवस अखेर भारतीय संघाने मोठी आघाडी घेण्यात यश मिळवले आहे. भारताने पहिल्या डावात साडेचारशे धावांचा टप्पा ओलांडला असून दुसऱ्या दिवशी साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर या सर्वांनीच दमदार फलंदाजी केली. .IND A vs NZ A, 2nd Test: पहिल्या मॅचमध्ये फ्लॉप, पण दुसऱ्या मॅचमध्ये थेट नाबाद ९९! ध्रुव जुरेलने पडिक्कलसह सावरला भारताचा डाव.या सामन्यात पहिल्याच दिवशी यशस्वी जैस्वालने शतक केले होते. तो १३८ चेंडूत १०२ धवांवर बाद झाला होता. दुसऱ्या दिवशी भारताने २ बाद २२७ धावांपासून खेळायला सुरुवात केली. यावेळी साई सुदर्शन ७७ धावांवर नाबाद होता, तर ध्रुव जुरेल १२ धावावंर नाबाद होता. दोघांनी दुसऱ्या दिवशी सुरुवात चांगली केली. पण सुदर्शन शतकाकडे वाटचाल करत असताना २५५ चेंडूत ८८ धावांवर बाद झाला. पण नंतर ध्रुव जुरेलला बर्थडे बॉय तिलक वर्माची साथ मिळाली.जुरेल या मालिकेत दमदार फॉर्ममध्ये खेळत असून त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. त्याने आणि तिलकने डाव पुढे नेला होता. जुरेलने या डावातही अर्धशतक केले. तो शतकही करेल, असेच चित्र होते, पण अखेर त्याचा मोठा अडथळा कॅमेरॉन पॉलने दूर केला. त्याने जुरेलला ९५ चेंडूत ७१ धावांवर असताना डेल फिलिप्सच्या हातून झेलबाद केले..मात्र, भारताचा डाव तिलक वर्माने पुढे नेला. तो देखील चांगल्या लयीत खेळत असताना त्याला आधी रवींद्र जडेजाने साथ दिली. जडेजा आणि जुरेल यांच्यात ४४ धावांची भागीदारी झाली. पण जडेलाला झेक गिब्सनने २५ धावांवर बाद केले. पण त्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदर तिलकसोबत दुसऱ्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. त्यांनीनंतर आणखी यश न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना मिळू दिले नाही. दोघांनीही अर्धशतके करताना भारताला साडेचारशे धावा पार करून दिल्या. तिलक शतकाकडे वाटचाल करत होता. .पण वॉशिंग्टन सुंदरचे अर्धशतक झाल्यानंतर भारताने लगेचच डाव घोषित केला. तिलक आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी ११४ धावांची नाबाद भागीदारी केली. तिलक १६४ चेंडूत ८१ धावांवर नाबाद राहिला, तर वॉशिंग्टन सुंदर १०७ चेंडूत ५० धावांवर नाबाद राहिला. भारताने १४६ षटकाच ५ बाद ४६४ धावांवर डाव घोषित केला.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना या डावात झॅक गिब्सनने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या. कॅमेरॉन पॉल, दानरु फर्न्स आणि जॅरॉड मॅके यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND-A vs NZ-A Live Score: यशस्वी जैस्वालचा शतकी धडाका... सलग दुसऱ्या सामन्यात किवी गोलंदाजांना ठोकून काढले; १६ चौकार, २ षटकार अन्....त्यानंतर न्यूझीलंड अ संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला. मात्र भारताचा वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने सुरुवातीलाच मोठा धक्का न्यूझीलंडला दिला. त्याने सलामीवीर रायस मारु आणि कर्टिस हिपी यांना बाद केले. रायस मारु शून्यावरच बाद झाला, तर हिपी १९ धावांवर बाद झाला. नंतर डिन फॉक्स क्रॉफ्ट आणि झॅक गिब्सनने डाव सांभाळला. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा न्यूझीलंड अ संघ पहिल्या डावात १४ षटकात २ बाद ३६ धावांवर होता. भारताकडे ४२८ धावांची आघाडी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.