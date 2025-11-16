Cricket

IND A vs SA A, ODI: कसोटीत हरले, पण भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिकेवर वनडेत मिळवला दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चमकला

India A beat South Africa A in 2nd ODI: भारतीय अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडने नाबाद अर्धशतकी खेळी केली.
Ruturaj Gaikwad | India A vs South Africa A

Ruturaj Gaikwad | India A vs South Africa A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघावर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • ऋतुराज गायकवाडने अर्धशतक करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • या विजयासह भारतीय अ संघाने वनडे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Ruturaj Gaikwad
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket
South Africa cricket defeat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com