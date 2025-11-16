IND A vs SA A, ODI: कसोटीत हरले, पण भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिकेवर वनडेत मिळवला दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चमकला

भारतीय अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघावर ९ विकेट्सने विजय मिळवला. ऋतुराज गायकवाडने अर्धशतक करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या विजयासह भारतीय अ संघाने वनडे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे..भारताच्या कसोटी संघाला रविवारी (१६ नोव्हेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकाताला झालेल्या पहिल्या कसोटीत पराभवाचा धक्का बसला. पण दुसरीकडे रविवारीच भारतीय अ संघाने राजकोटला झालेल्या दुसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिका अ संघाला ९ विकेट्सने पराभूत करत दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारतीय अ संघाने वनडे मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या वनडे भारताच्या विजयात ऋतुराज गायकवाड, निशांत सिंधू आणि हर्षित राणा यांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले..IPL 2026 Retentions: धोनी खेळणार! CSK ने ऋतुराज, ब्रेव्हिससह 'या' खेळाडूंना केलं रिटेन; 'बेबी मलिंगा' संघातून बाहेर.दक्षिण आफ्रिका अ संघाला भारतीय अ संघासमोर विजयासाठी १३३ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते. हे लक्ष्य भारताने २७.५ षटकातच १ विकेट गमावत १३५ धावा करून पूर्ण केले. भारताकडून ऋतुराज गायकवाडने अर्धशतक केले..भारताकडून ऋतुराज गायकवाड आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवाच केली. अभिषेकने आक्रमक सुरुवात केली, तर ऋतुराज त्याला सुरुवातीला साथ देत होता. या दोघांमध्ये ५३ धावांची भागीदारीही झाली. पण अभिषेकला ९ व्या षटकात लुथे सिपामलाने बाद केले. अभिषेकने २२ चेंडूत ६ चौकारांसह ३२ धावा केल्या..नंतर कर्णधार तिलक वर्माने ऋतुराजला साथ दिली. या दोघांनीही नंतर विकेट जाऊ न देता लक्ष्य पूर्ण केले. ऋतुराजने या सामन्यातही अर्धशतक केले. त्याने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध पहिल्या वनडेतही शतकी खेळी केली होती. आताही तो दुसऱ्या वनडेत ८३ चेंडूत ६८ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे तो आता भारतीय संघाचे दार पुन्हा ठोठवत आहे. तिलक वर्मा ६२ चेंडूत २९ धावांवर नाबाद राहिला..IND A vs SA A, ODI: 0,0,0... भारताने शून्यावर घेतलेल्या तीन विकेट्स, पण तरी द. आफ्रिका अडीचशे धावा पार.तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिका अ संघाचा डाव ३०.३ षटकात १३२ धावांवरच संपला. दक्षिण आफ्रिकेकडून रिवाल्डो मुनसामीने सर्वाधिक ३३ धावा केल्या. तसेच लुआन-ड्रे प्रीटोरीयस (२१), डिआन फोरेस्टर (२२), डेलानो पोटगिएटर (२३) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत.भारताकडून गोलंदाजी करताना निशांत सिंधूने ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच हर्षित राणाने ३ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या. तिलक वर्माने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.