IND A vs AUS A: प्रभसिमरनचं वादळी शतक, तर श्रेयस अय्यर-रियान परागचीही फिफ्टी! भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जिंकली ODI सिरीज

India A Clinch ODI Series 2-1 vs Australia A: कानपूरमध्ये झालेल्या निर्णायक सामन्यात भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. यासह वनडे मालिकाही जिंकली. भारताच्या विजयात प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर, रियान पराग यांनी मोलाचा वाटा उचलला.
  • भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध वनडे मालिका २-१ ने जिंकली.

  • तिसऱ्या सामन्यात प्रभसिमरन सिंगच्या शतकाने आणि श्रेयस अय्यर-रियान परागच्या अर्धशतकांनी भारताला ३१७ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात मदत केली.

  • तन्वीर संघाने ४ विकेट्स घेतल्या, पण भारताने ४६ व्या षटकात विजय मिळवला.

