Cricket

IND A vs AUS A 2nd ODI: भारताची पुन्हा हार, ऑस्ट्रेलियाकडून शिकार! पण 'एका'ने ठोकलाय न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी दावा; कोण आहे तो?

India A vs Australia A 2nd ODI match result: ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यातही भारत अ संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र, या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार राजत पाटीदारने पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीची छाप पाडली.
Rajat Patidar| India A vs Australia A

Rajat Patidar back-to-back fifties against Australia A

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rajat Patidar back-to-back fifties against Australia A: भारत अ संघाला दुसऱ्या वन डे सामन्यातही ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या २७५ धावांचा पाठलाग करणारा भारताचा संघ ४५.२ षटकांत २०६ धावांत गारद झाला. ऑस्ट्रेलियाने ६९ धावांनी विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी होत असलेल्या या मालिकेकडे निवड समितीचे लक्ष आहे आणि त्यामुळेच वन डे संघ जाहीर होण्यास विलंब होत आहे. भारताने दोन्ही सामने गमावले असले तरी एका खेळाडूने आपली छाप पाडली आणि त्याने किवी दौऱ्यासाठी दावा ठोकला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ind vs aus
india vs new zealand
Team India Squad
cricket news today
Rajat Patidar
India vs Australia A cricket match
Marathi News Esakal
www.esakal.com