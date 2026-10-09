IND A vs AUS A 2nd ODI: भारताची पुन्हा हार, ऑस्ट्रेलियाकडून शिकार! पण 'एका'ने ठोकलाय न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी दावा; कोण आहे तो?

Rajat Patidar back-to-back fifties against Australia A: भारत अ संघाला दुसऱ्या वन डे सामन्यातही ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या २७५ धावांचा पाठलाग करणारा भारताचा संघ ४५.२ षटकांत २०६ धावांत गारद झाला. ऑस्ट्रेलियाने ६९ धावांनी विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी होत असलेल्या या मालिकेकडे निवड समितीचे लक्ष आहे आणि त्यामुळेच वन डे संघ जाहीर होण्यास विलंब होत आहे. भारताने दोन्ही सामने गमावले असले तरी एका खेळाडूने आपली छाप पाडली आणि त्याने किवी दौऱ्यासाठी दावा ठोकला आहे..सॅम कॉन्स्टास ( ६७) व जॉश फिलिप ( ५८) यांच्या अर्धशतकांनी ऑस्ट्रेलियाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. पण, अर्शद खान ( ३-५६), यश ठाकूर ( २-४६) यांच्यासह विपराज निगम, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे व अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेत चांगली गोलंदाजी केली. ऑस्ट्रेलियाला २७५ धावांवर गुंडाळले. प्रत्युत्तरात साई सुदर्श ( १३) व देवदत्त पडिक्कल ( १) हे सलामीवीर पुन्हा निराश करून माघारी परतले..जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.कर्णधार ऋतुराज गायकवाडही ( १२) अपयशी ठरला, परंतु रजत पाटीदार मैदानावर उभा राहिला. त्याने ८२ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह ६७ धावांची खेळी केली. हे त्याचे सलग दुसरे अर्धशतक ठरले, परंतु अन्य फलंदाजांच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे भारताला २०६ धावाच करता आल्या. या मालिकेतून निवड समिती न्यूझीलंड दौऱ्यासाठीच्या शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघ निवडण्यासाठी खेळाडूंचा विचार करणार आहे. त्यामुळेच IND A vs AUS A मालिकेतील कामगिरी महत्त्वाची होती. त्यात रजत पाटीदार यशस्वी ठरला आहे..IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .या मालिकेतील तिसरा व शेवटचा सामना रविवारी होणार आहे आणि अन्य खेळाडूंना आपली छाप पाडण्याची आणखी एक संधी आहे. रजतला भारताकडून एक वन डे सामना खेळण्याची संधी मिळाली आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या २०२३ मध्ये झालेल्या सामन्यात त्याने २२ धावा केल्या होत्या. ३ कसोटीत त्याच्या नावावर ६३ धावा आहेत. लिस्ट ए व प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये रजतची आकडेवारी उल्लेखनीय आहे आणि त्याने RCB ला आपल्या नेतृत्व कौशल्याच्या जोरावर सलग दोन आयपीएल जेतेपद जिंकून दिली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.