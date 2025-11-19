Cricket

IND A vs SA A: आयुष बडोनी-इशान किशन लढले, पण भारताचा तिसऱ्या वनडे पराभव, मात्र द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिका मात्र जिंकली

South Africa A Defeat India A in 3rd ODI: दक्षिण आफ्रिका अ संघाने तिसऱ्या वनडेत भारतीय अ संघाला ७३ धावांनी पराभूत केले. मात्र भारताने ही वनडे मालिका जिंकली आहे.
Ishan Kishan | India A vs South Africa A ODI

  • भारतीय अ संघाला दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध तिसऱ्या सामन्यात ७३ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

  • मात्र भारतीय संघाने वनडे मालिका २-१ अशी जिंकली.

  • इशान किशन आणि आयुष बडोनी यांनी तिसऱ्या सामन्यात अर्धशतके करत झुंज दिली होती.

