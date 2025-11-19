IND A vs SA A: आयुष बडोनी-इशान किशन लढले, पण भारताचा तिसऱ्या वनडे पराभव, मात्र द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिका मात्र जिंकली

भारतीय अ संघाला दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध तिसऱ्या सामन्यात ७३ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. मात्र भारतीय संघाने वनडे मालिका २-१ अशी जिंकली.इशान किशन आणि आयुष बडोनी यांनी तिसऱ्या सामन्यात अर्धशतके करत झुंज दिली होती..तिलक वर्माच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय अ संघाला दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध बुधवारी (१९ नोव्हेंबर) पराभवाचा धक्का बसला. दक्षिण आफ्रिका अ संघाने भारतीय अ संघाला ७३ धावांनी पराभूत केले. मात्र, पहिले दोन्ही सामने भारतीय अ संघाने जिंकल्याने मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली..IND A vs SA A, ODI: कसोटीत हरले, पण भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिकेवर वनडेत मिळवला दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चमकला.तिसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिका संघाने भारतासमोर ३२६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला ४९.१ षटकात सर्वबाद २५२ धावाच करता आल्या. भारताकडून इशान किशन आणि आयुष बडोनी यांनी अर्धशतके केली. मात्र बाकी फार कोणाला खास काही करता आले नाही..भारताकडून ऋतुराज गायकवाड आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. पण अभिषेक ११ धावांवर आणि त्यापोठोपाठ तिलक वर्माही ११ धावांवर बाद झाला. दोघांनाही शेपो मोरेकी याने बाद केले. त्यानंतर सध्या तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या ऋतुराज गायकवाडलाही ब्यॉर्न फॉर्च्युन याने २५ धावांवर बाद केले. रियान परागही १७ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था ८२ धावांवर ४ विकेट्स अशी झाली होती. .पण नंतर इशान किशन आणि आयुष बडोनी यांनी डाव सावरत ८८ धावांची भागीदारी केली. इशानने त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. पण तो ६७ चेंडूत ५३ धावा करून बाद झाला. तरी नंतर आयुषने डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण ३८ व्या षटकात आयुषला एनकाबायोम्झी पीटरने बाद केले. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर पीटरने हर्षित राणालाही शून्यावर माघारी धाडले. नंतर निशांत संधू १० धावांवर, मानव सुतार २३ आणि प्रसिद्ध कृष्णाही २३ धावा करून बाद झाले. त्यामुळे भारताचा डाव संपला.दक्षिण आफ्रिकेकडून नकाबायोम्झी पीटरने ४ विकेट्स घेतल्या, तर शेपो मोरेकीने ३ विकेट्स घेतल्या. ब्यॉर्न फॉर्च्युनने २ विकेट्स घेतल्या. डेलानो पोटगिएटरने १ विकेट घेतली..IND A vs PAK A सामन्यात राडा! पाकिस्तानी खेळाडू बाऊंड्री लाईनवर कॅच होऊनही नाबाद, भारतीय संघाचा अंपायरसोबत वाद.तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ६ बाद ३२५ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून लुआन-ड्रे प्रीटोरियसने सर्वाधिक १२३ धावांची शतकी खेळी केली, तर रिवाल्डो मुनसामीने १०७ धावांची खेळी केली. या दोन्ही सलामीवीरांनी सलामीला तब्बल २४१ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर रुबिन हर्मन (११) आणि क्वेशिल (१) लवकर बाद झाले. कर्णधार एकरमनही १६ धावांवर बाद झाला. डिआन फोरेस्टरने २० धावांची आणि डेलानो पोटगिअरन नाबाद ३० धावांची खेळी केली.भारताकडून गोलंदाजी करताना खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.