India vs Pakistan पुन्हा भिडणार, १६ तारखेला हायव्होल्टेज सामना; वैभव सूर्यवंशी शेजाऱ्यांची वाट लावणार, जितेश शर्माकडे कर्णधारपद

India A squad for Rising Stars Asia Cup announced: भारताच्या निवड समितीने आगामी रायझिंग स्टार आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारत अ संघ जाहीर केला आहे. कतार येथे १४ ते २३ नोव्हेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. Emerging Asia Cup स्पर्धा Asia Cup Rising Stars Championship या नव्या नावाने क्रिकेट चाहत्यांच्या भेटीला येत आहे. जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार आहे आणि १६ नोव्हेंबरला भारत-पाकिस्तान ( india vs pakistan) असा सामना रंगणार आहे. .आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) प्रमुख असल्याने नक्वी याही स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात दिसू शकतात आणि भारताने इथेही बाजी मारल्यास सीनियर्सप्रमाणे ज्युनियर्सही नक्वींना इंगा दाखवू शकतात. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेतील सर्व आठ संघ आशिया चषक रायझिंग स्टार्स अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळणार आहेत. यामध्ये भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती ( UAE) व हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. भारतीय संघाला ब गटात ओमान, युएई व पाकिस्तान अ संघाचा सामना करावा लागणार आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीचा या संघात समावेश केला गेला आहे. .Sourav Ganguly Video : महिलांना क्रिकेट खेळण्याची गरज नाही! सौरव गांगुलीचा जुना व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय म्हणाला होता? ऐका....भारत अ संघ - प्रियाश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर, सुर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा ( कर्णधार), रमनदीप सिंग, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकूर, गुरजपनीत सिंग, विजय कुमार वैशाक, युधवीर सिंग चरक, अभिषेक पोरेल, सुयांश शर्मा.राखीव - गुरनूर सिंग ब्रार, कुमार कुशाग्रा, तनुष कोटियन, समीर रिझवी, शैक राशीद.India's schedule for Rising Stars Asia Cup, Doha१४ नोव्हेंबर - यूएई१६ नोव्हेंबर - पाकिस्तान अ१८ नोव्हेंबर - ओमान२१ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी १२१ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी २२३ नोव्हेंबर - अंतिम फेरी.अफगाणिस्तान गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत खेळतील, त्यांनी मागील पर्वात तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या भारत अ संघाचा पराभव केला होता. स्पर्धा ट्वेंटी-२०फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे.