India A Squad: भारत अ संघाची घोषणा! ध्रुव जुरेलकडे मोठी जबाबदारी, 'या' युवा वेगवान गोलंदाजाची लागली लॉटरी

India A Squad Announced For Sri Lanka Tour: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात २ प्रथम श्रेणी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत अ संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या लाल चेंडूच्या मालिकेसाठी ध्रुव जुरेलकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर देवदत्त पडिक्कलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या दौऱ्यासाठी १५ सदस्यीय संघाची निवड केली आहे..ही मालिका २५ जून ते ५ जुलै या कालावधीत खेळली जाणार आहे. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबीचा १५ सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्यामुळे त्याला ही संधी मिळाली आहे..IND vs AFG: टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का! विराट कोहली मालिकेबाहेर? 'हा' खेळाडू घेणार जागा!.डावखुरा फलंदाज साई सुदर्शन, मधल्या फळीतील फलंदाज ऋतुराज गायकवाड आणि वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोज यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुभव असलेल्या खेळाडूंचाही या संघात समावेश आहे. त्यामुळे हा संघ अनुभव आणि युवा खेळाडूंचा चांगला समतोल असलेला दिसत आहे..पहिला सामना २५ जून रोजी गॉल येथे सुरू होईल, तर दुसरा सामना २ जुलैपासून त्याच मैदानावर खेळवला जाईल. या मालिकेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना आगामी काळात भारतीय वरिष्ठ कसोटी संघात स्थान मिळवण्याची संधी असू शकते..श्रीलंका अ संघाविरुद्धची ही दोन सामन्यांची मालिका ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेतच होणाऱ्या भारताच्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे निवडकर्ते आणि संघ व्यवस्थापनाचे लक्ष या मालिकेतील युवा खेळाडूंच्या कामगिरीवर असणार आहे..Vaibhav Sooryavanshi ला टीम इंडियात संधी मिळाली, LSG च्या संजीव गोएंका यांची पोस्ट व्हायरल! म्हणतात, देश आश्चर्याने पाहत आहे....भारत अ संघ ध्रुव जुरेल (कर्णधार व विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड, हर्ष दुबे, सरांश जैन, गुरनूर ब्रार, आकिब नबी, यश ठाकूर, अंशुल कंबोज, एन. जगदीसन, राकेश, अन्सारी आणि इतर खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.