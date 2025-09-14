IND A vs AUS A: विराट, रोहित यांची फक्त हवा... ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या ODI मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा, रजत पाटीदार कॅप्टन

बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाची घोषणा केली आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना संघात स्थान मिळालेले नाही. तीन सामन्यांसाठी दोन वेगवेगळे कर्णधार निवडण्यात आले आहेत..रविवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या आगामी वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाची घोषणा केल आहे. तीन सामन्यांची ही वनडे मालिका असणार आहे. या मालिकेसाठी भारताच्या अ संघाच विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना निवडण्यात आलेलं नाही.खरंतर विराट आणि रोहित सध्या केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांना ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेसाठी भारतीय अ संघात निवडले जाईल, अशी चर्चा होती. भारतीय वनडे संघात स्थान टिकवण्यासाठी त्यांना भारत अ संघाकडून खेळावे लागेल, असं म्हटलं जात होतं. पण त्यांना निवड समितीने निवडलेले नाही..IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात ३ मोठे बदल; जाणून घ्या कोणत्या तीन खेळाडूंना मिळाली संधी.दरम्यान, तीन सामने होणार असले तरी पहिल्या सामन्यासाठी आणि नंतरच्या दोन सामन्यांसाठी वेगवेगळे कर्णधार निवडण्यात आले आहेत. पहिल्या सामन्यात रजत पाटिदार कर्णधार असणार आहे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यासाठी तिलक वर्माचे संघात पुनरागमन होत असून तो दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात कर्णधार असणार आहे. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यासाठी रजत पाटिदार उपकर्णधार असणार आहे..या सामन्यांसाठी संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. रियान पराग, आयुष बडोनी, विपराज निगम, निशांत सिंधू, रवी बिश्नोई, गुरजपनीत सिंग अशा खेळाडूंना संधी आहे. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यासाठी हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंग हे खेळाडूही संघात दाखल होतील..सामन्यांची तारीख अन् वेळभारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात होणाऱ्या या वनडे मालिकेतील तिन्ही सामने कानपूरमधील ग्रीन पार्क स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. तसेच तिन्ही सामने दुपारी १.३० वाजता सुरू होणार आहेत. पहिला सामना ३० सप्टेंबरला, तर दुसरा सामना ३ ऑक्टोबरला आणि तिसरा सामना ५ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे..विराट कोहली, रोहित शर्मा २०२७ चा वर्ल्ड कप नाही खेळणार? त्यांच्या जागी टीम इंडियात कोणाला संधी मिळणार? ५ नावं चर्चेत.पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय अ संघ - रजत पाटीदार (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंग, युधवीर सिंग, रवी बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंग.दुसऱ्या आणि तिसर्या सामन्यासाठी भारतीय अ संघ - तिलक वर्मा (कर्णधार), रजत पाटीदार (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंग, युधवीर सिंग, रवी बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग..FAQsप्रश्न १: भारत अ संघाचा कर्णधार कोण आहे?उत्तर: पहिल्या सामन्यासाठी रजत पाटीदार, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यासाठी तिलक वर्मा कर्णधार असेल.(Who is the captain of India A?)प्रश्न २: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा संघात आहेत का?उत्तर: नाही, त्यांना या मालिकेसाठी निवडले गेलेले नाही.(Are Virat Kohli and Rohit Sharma in the squad?)प्रश्न ३: भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामने कुठे होणार आहेत?उत्तर: कानपूरमधील ग्रीन पार्क स्टेडियमवर.(Where will the India A vs Australia A matches be played?)प्रश्न ४: सामने कोणत्या तारखांना होणार आहेत?उत्तर: ३० सप्टेंबर, ३ ऑक्टोबर आणि ५ ऑक्टोबर रोजी.(What are the match dates?)प्रश्न ५: दोन्ही संघातील सामने किती वाजता सुरू होतील?उत्तर: तिन्ही सामने दुपारी १.३० वाजता सुरू होतील.(What time will the matches start?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.