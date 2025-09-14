Cricket

IND A vs AUS A: विराट, रोहित यांची फक्त हवा... ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या ODI मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा, रजत पाटीदार कॅप्टन

India A Squad Announced for Australia A ODI Series: ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र या मालिकांसाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना संघात स्थान मिळालेले नाही.
Summary

  • बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाची घोषणा केली आहे.

  • विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना संघात स्थान मिळालेले नाही.

  • तीन सामन्यांसाठी दोन वेगवेगळे कर्णधार निवडण्यात आले आहेत.

