Tilak Varma and Kumar Kushagra Rescue India A With a Huge Partnership: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत अ संघाचा नेपाळविरुद्ध सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात नेपाळने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली.मात्र, सुरुवातीलाच भारताने तीन विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी डाव सावरत मोठी भागीदारी केली. या दोघांच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने ३३२ धावांचा डोंगर उभारला..नेपाळने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले. मात्र, नेपाळच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच भारतीय फलंदाजांवर दबाव ठेवला..IND A vs Nepal Live: नेपाळविरुद्ध भारताची प्रथम फलंदाजी; अभिषेक वैभवची जोडी मैदानात, तिलक वर्माने संघात केले महत्त्वाचे बदल.अभिषेक शर्मा १३ चेंडूंत ९ धावा करून बाद झाला. नंदन यादवच्या गोलंदाजीवर त्याचा झेल मयंक यादवने पकडला. त्यानंतर फलंदाजीला आलेला आयुष बडोनीही फार काळ मैदानावर टिकू शकला नाही. ललित राजबंशीच्या गोलंदाजीवर यष्टिरक्षक दीपक डुम्रेने त्याला यष्टिचीत केले. बडोनीला ७ चेंडूंत केवळ २ धावा करता आल्या..दुसऱ्या बाजूला वैभव सूर्यवंशीने काही चांगले फटके मारले. मात्र, त्यालाही मोठी खेळी करता आली नाही. पवन सर्राफच्या गोलंदाजीवर तो ३२ चेंडूंत २६ धावा करून त्रिफळाचीत झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था १०.३ षटकांत ३ बाद ४२ अशी झाली. अवघ्या ४२ धावांत तीन विकेट्स गमावल्यानंतर भारतीय संघ अडचणीत सापडला होता. अशा परिस्थितीत कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी डावाची जबाबदारी घेतली. सुरुवातीला दोघांनी सावध फलंदाजी केली. त्यानंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर त्यांनी नेपाळच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करण्यास सुरुवात केली..या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी २०६ धावांची मोठी भागीदारी केली. यादरम्यान दोघांनीही आपापली शतके पूर्ण केली. कुमार कुशाग्राने १०२ चेंडूंत १० चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ११७ धावा केल्या. ललित राजबंशीच्या गोलंदाजीवर तो त्रिफळाचीत झाला आणि ही भागीदारी संपुष्टात आली. दुसऱ्या बाजूला तिलक वर्मानेही आपली शतकी खेळी पूर्ण केली. त्याने ११३ चेंडूंत ६ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने १०७ धावा केल्या. नंदन यादवच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. त्यामुळे भारताला २८३ धावांवर पाचवा धक्का बसला..IND A vs Nepal: पॉवरप्लेनंतर भारताला ३ मोठे धक्के; आधी अभिषेक शर्मा, आयुष पाठोपाठ वैभवही माघारी, नेमका कसा बाद झाला वैभव सूर्यवंशी.अखेरच्या षटकांत विकेट्सची पडझड; सूर्यांश शेडगेची फटकेबाजी तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र बाद झाल्यानंतर भारतीय संघाच्या विकेट्स झटपट पडू लागल्या. उपकर्णधार रिंकू सिंगला ७ चेंडूंत ९ धावा करता आल्या. त्यानंतर शाहबाज अहमद ८ धावा करून बाद झाला, तर विप्रज निगमला खातेही उघडता आले नाही.अखेरच्या षटकांत सूर्यांश शेडगेने मात्र आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या १४ चेंडूंत ४ षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने नाबाद ३६ धावा केल्या. त्याच्या या फटकेबाजीमुळे भारतीय संघाला ५० षटकांत ९ बाद ३३२ धावांपर्यंत मजल मारता आली. नेपाळकडून संदीप लामिछाने आणि ललित राजबंशी यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. नंदन यादवने २, तर पवन सर्राफने एक विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.