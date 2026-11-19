When and where to watch India A vs Pakistan A live in India?: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत अ संघाने नेपाळविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवत स्पर्धेची सुरुवात केली. भारतीय संघाचे नेतृत्व तिलक वर्माकडे असून रिंकू सिंग उपकर्णधार आहे. नेपाळविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात भारतीय संघाने आपल्या कामगिरीने प्रतिस्पर्धी संघांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. आता पहिला सामना जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा पुढील सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..भारत अ आणि पाकिस्तान अ यांच्यातील सामना रविवारी (२२ नोव्हेंबर २०२६) दोहा, कतार येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल. हा सामना कुठे पाहता येणार, सामन्याची वेळ काय आणि तो कुठे खेळवला जाणार, जाणून घ्या..Tilak Varma Century: तिलक वर्माचा नेपाळवर तुफानी हल्ला! ११३ चेंडूंत ठोकलं बाहुबली शतक, चौकार-षटकारांच्या आतषबाजीने गोलंदाजांची दाणादाण.भारत अ आणि पाकिस्तान अ यांच्यातील सामना २२ नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल, तर त्यापूर्वी दुपारी ३ वाजता दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेक होईल. दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे..भारत अ संघाने रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात नेपाळला ३०६ धावांनी पराभूत केले. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने ५० षटकांत ९ विकेट्स गमावत ३३२ धावा केल्या. या खेळीत कर्णधार तिलक वर्माने १०७ धावांचे शतक झळकावले, तर कुमार कुशाग्रनेही ११७ धावांची शतकी खेळी केली..या धावांचा पाठलाग करताना नेपाळचा संघ अवघ्या २६ धावांत सर्वबाद झाला. भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळच्या फलंदाजांना मैदानावर टिकू दिले नाही. प्रिन्स यादवने ५ विकेट्स घेत नेपाळच्या फलंदाजीला मोठा धक्का दिला, तर हर्षित राणाने ४ विकेट्स घेत त्याला चांगली साथ दिली. त्यामुळे भारत अ संघाने पहिल्याच सामन्यात मोठा विजय मिळवत स्पर्धेत दमदार सुरुवात केली..U12 Cricket: अचिव्हर्स अकादमीने उंचावला परिवर्तन कप! यंग बॉइज क्लबचा धुव्वा; अनिश विद्युत सर्वोत्तम खेळाडू.भारत अ विरुद्ध नेपाळ सामना कुठे पाहता येणार?भारत अ आणि नेपाळ यांच्यातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर पाहता येईल, तर ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग SonyLIV ॲपवर उपलब्ध असेल.भारताचा संघतिलक वर्मा ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, रिंकू सिंग, कुमार कुशाग्रा, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंग, अर्शद खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.