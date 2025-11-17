IND A vs PAK A सामन्यात राडा! पाकिस्तानी खेळाडू बाऊंड्री लाईनवर कॅच होऊनही नाबाद, भारतीय संघाचा अंपायरसोबत वाद

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. सामन्यात वादग्रस्त क्षण आला जेव्हा सदाकतला बाऊंड्रीवर झेल घेतल्यानंतर नाबाद ठरवण्यात आले. भारतीय खेळाडूंनी अंपायरसोबत वाद घातला, परंतु अखेर पंचांचा निर्णय मान्य करावा लागला. .आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत रविवारी दोहा येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह पाकिस्तान संघ उपांत्य फेरीत पोहचला आहे. पाकिस्तानच्या विजयात माझ सदाकतने नाबाद अर्धशतकी खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला. मात्र, या सामन्यात त्याला एका क्षणी नाबाद ठरवण्यावरून बराच वाद झाला..Asia Cup, IND A vs PAK A: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने पलटवली बाजी, मिळवला दणदणीत विजय; मॅचनंतर हस्तांदोलन झालं की नाही?.भारताने या सामन्यात पाकिस्तानसमोर १३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सदाकतने अर्धशतक केले होते. पण १० व्या षटकात सुयश शर्मा गोलंदाजी आल्यानंतर पहिल्याच चेंडूवर सदाकतने मोठा शॉट खेळला. पण डीपला नेहल वढेराने बाऊंड्री लाईन जवळ झेल घेतला. मात्र तो बाऊंड्री लाईनबाहेर जाईन हे लक्षात येताच त्याने हवेतून तो झेल वर फेकला, ज्यानंतर नमन धीरने तो झेल पूर्ण केला. त्यामुळे भारतीय संघाला हा झेल पूर्ण झाला असं वाटलं. सदाकत बाहेरही जात होता. मात्र थर्ड अंपायरने त्याला नाबाद दिले. त्यामुळे सर्वच भारतीय खेळाडूंनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी मैदानातील पंचांसोबतचही बराच काळ वाद घातला. मात्र अखेर पंचांचा निर्णय मान्य करावा लागला आणि सदाकत नाबाद राहिला..मात्र, यापूर्वी अशाप्रकारचे झेल वैध ठरवले होते. पण आता क्रिकेटच्या बदलेल्या नियमाचा फटका भारताला बसला आणि सदाकतला फायदा झाला. नव्या नियमानुसार जर एखादा क्षेत्ररक्षक चेंडू हवेत टाकून बाऊंड्री बाहेर गेला आणि तो चेंडू दुसऱ्या खेळाडूने पकडला असेल, तो हा झेल तोपर्यंत वैध मानला जात नाही, जोपर्यंत बाऊंड्री बाहेर गेलेला क्षेत्ररक्षक परत मैदानात येत नाही. म्हणजेच दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने जरी चेंडू झेलला, तरी तो झेल पूर्ण होण्यापूर्वी बाऊंड्री बाहेर गेलेला क्षेत्ररक्षक मैदानात आला पाहिजे, तरच झेल वैध मानला जाईल. याशिवाय बाऊंड्री जवळ झेल घेताना एकदा चेंडूला स्पर्श केल्यानंतर दुसऱ्यांदा स्पर्श करताना क्षेत्ररक्षक मैदानात असायला हवा. म्हणजेच सातत्याने हवेत उड्या मारून झेल आता पूर्ण केला जाऊ शकत नाही..दरम्यान, सदाकत या सामन्यात ४७ चेंडूत ७९ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ७ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याच्याशिवाय मोहम्मद नईम (१४), यासिर खान (११) आणि मोहम्मद फैक (नाबाद १६) यांनी योगदान दिले. त्यामुळे पाकिस्तानने १३७ धावांचे लक्ष्य १३.२ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले..Asia Cup, IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर पाकिस्तानविरुद्ध बरसले! भारताने विजयासाठी ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य .त्याआधी भारताने १९ षटकात सर्वबाद १३६ धावा केल्या होत्या. भारताकडून वैभव सूर्यवंशीने ४५ धावांची खेळी केली, त्याने २८ चेंडूत ही खेळी करताना ५ चौकार आणि ३ षटकार मारले. तसेच नमन धीरने २० चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ३५ धावा केल्या. याशिवाय कोणालाही खास काही करता आले नाही. पाकिस्तानकडून शाहिद अझिझने ३ विकेट्स घेतल्या. माझ सदाकतने गोलंदाजी करतानाही २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.