IND A vs SA A 2nd Test: केएल राहुल, रिषभ पंत, पडिक्कल... सारेच फेल; एकटा ध्रुव जुरेल लढला, टीम इंडियाच्या कशाबशा १५० धावा पार

दक्षिण आफ्रिका 'अ' विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय अ संघाची फलंदाजी ढेपाळली. केएल राहुल, रिषभ पंत आणि पडिक्कल यांसारखे प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरले. मात्र, ध्रुव जुरेलने एकाकी लढा देत संघाला १५० धावांचा टप्पा गाठून दिला..भारतीय कसोटी संघाला १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका मायदेशात खेळायची आहे. या मालिकेपूर्वी सध्या भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघात चार दिवसीय कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जात असून दुसरा सामना गुरुवारपासून (६ नोव्हेंबर) सुरू झाला. .IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस.या सामन्यात रिषभ पंत भारत अ संघाचे नेतृत्व करत असून भारताच्या कसोटी संघातील केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज असे जवळपास सर्वच महत्त्वाचे खेळाडू खळत आहेत. मात्र पहिल्याच दिवशी भारताचे मुख्य फलंदाज मोठ्या खेळी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. १५० धावा करण्यासाठीही भारतीय संघाला संघर्ष करावा लागला आहे..बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी पहिल्या डावात चांगला फायदा घेतला. भारताकडून केएल राहुल आणि अभिमन्यू ईश्वरन यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण दुसऱ्याच षटकात अभिमन्यू ईश्वरनला शेवा मोरेकीने शून्यावर पायचीत केले.त्यानंतर केएल राहुलला साई सुदर्शनने साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण केएल राहुलला तिआन वॅन वुरेनने १६ व्या षटकात माघारी धाडले. केएल राहुलने ४० चेंडूत ३ चौकारांसह १९ धावा केल्या, त्याचा झेल कॉनर एस्टरहुइझेन याने घेतला. त्याच्या पुढच्याच षटकात साई सुदर्शन १७ धावांवर बाद झाला, तर देवदत्त पडिक्कलही २० व्या षटकात ५ धावा करून स्वस्तात माघारी परतला..तरी नंतर कर्णधार रिषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण रिषभ पंतला मोरेकीनेच मार्क एकरमनच्या हातून झेलबाद केले.रिषभ पंतने आक्रमक खेळताना २० चेंडूत २४ धावा केल्या. तो बाज झाल्यानंतर हर्ष दुबे आणि आकाश दीप हे दोघेही स्वस्तात बाद झाले. दुबने १४ धावा केल्या, तर आकाश दीपने शून्य धावा केल्या. यानंतर बराचवेळ कुलदीप यादवने जुरेलला साथ दिली. यादरम्यान, जुरेने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याला कुलदीपने दिलेल्या साथीमुळे भारताने ४६ व्या षटकात कसेबसे १५० धावा पार केल्या. ४६ षटके संपले, तेव्हा भारताच्या ७ बाद १५५ धावा झाल्या होत्या. ध्रुव जुरेल ६५ धावांवर आणि कुलदीप यादव ७ धावांवर नाबाद होता..IND A vs SA A 1st Test: १५ चेंडूंत ६८ धावा! Rishabh Pant च्या वादळी खेळीला शतकाच्या उंबरठ्यावर ब्रेक; कसोटी संघात पुनरागमनासाठी ठोकला दावा.तिआन वॅन वुरेनने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर प्रेनेलन सुब्रायन आणि शेपो मोरेकी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.