IND A vs SL A, ODI: शेवटच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा अन् मग सुपर ओव्हरचा थरार... अखेर भारताचा सलग दुसरा पराभव; आता फायनल कशी गाठणार?

तिलक वर्माच्या नेतृत्वातील भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी वनडे मालिका खेळत आहे. मात्र या मालिकेत भारताची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. सोमवारी भारतीय संघाला श्रीलंका अ संघाविरुद्ध रोमांचक सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. हा भारताचा मालिकेतील सलग दुसरा पराभव आहे. या आधी भारताला अफगाणिस्तान अ संघाकडूनही पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २६५ धावा करत श्रीलंकेसमोर २६६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण श्रीलंका संघही ५० षटकात ९ विकेट्स गमावत २६५ धावाच करू शकले, त्यामुळे सामन्यात बरोबरी झाली. त्यानंतर सुपर ओव्हर झाली. पण त्यात श्रीलंकेने दिलेल्या १७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १० धावाच करता आल्या. .IND A vs SL A: दुष्काळात तेरावा महिना! विपराज निगमच्या चुकीचा फटका; भारताच्या धावा ICCने कमी केल्या, नेमकं काय घडलं?.अंतिम सामन्यात पोहोचायचे असेल, तर...आता भारतीय संघाला या मालिकेतील अंतिम सामन्यात पोहोचायचे असेल, तर १७ जूनला अफगाणिस्तानविरुद्ध होणारा सामना जिंकावाच लागेल. याशिवाय अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेत होणार्या सामन्यात श्रीलंकेने अफगाणिस्तानला पराभूत करावे अशी अपेक्षा भारताला करावी लागेल. तरच भारतीय संघ अंतिम सामन्यात थेट पोहचू शकतो. जर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध पुन्हा दुसरा साखळी सामना पराभूत झाला, तर भारताचे आव्हान संपेल आणि श्रीलंका-अफगाणिस्तान अंतिम सामना होईल. तसेच जर भारताने अफगाणिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही जर अफगाणिस्तानने श्रीलंकेला हरवलं, तर मात्र नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. कारण असं झाल्यास तिन्ही संघाच्या नावावर २ विजय असतील. भारताने श्रीलंकेला साखळी फेरीतील पहिल्या सामन्यात पराभूत केले होते..सामना बरोबरीत सुटलाया सामन्यात श्रीलंकेने डावाची सुरुवात करण्याआधीच त्यांच्या खात्यात १० धावा जोडण्यात आल्या होत्या. याचे कारण म्हणजे भारताकडून फलंदाजी करताना विपराज निगमकडून दोनदा खेळपट्टीवर धावण्याची चूक घडली. त्यामुळे पंचांनी त्याबाबत कारवाई करताना १० धावांची पेनल्टी लावली. श्रीलंकेकडून निरोशन डिकवेल्ला आणि अविष्का फर्नांडो यांनी डावाची चांगली सुरुवात केली होती. पण आक्रमक खेळणाऱ्या फर्नांडोला निशांत सिंधूने ५ व्या षटकात त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर विशेन हलमबागेने डिकवेल्लाटी साथ दिली. पण त्याला ८ व्या षटकात आयुष बडोनीने १७ धावांवर पायचीत पकडले. पण नंतर डिकवेल्ला आणि सदिरा समरविक्रमा यांनी डाव पुढे नेला. अखेर डिकवेल्लाचा अडथळा विपराज निगमने दूर केला. त्याने त्याला यष्टीरक्षक प्रभसिमरनच्या हातून ३७ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर कर्णधार सहान अराच्चिगे आणि आहान विक्रमसिंघे स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे १४३ धावांवर ५ विकेट्स अशी श्रीलंकेची अवस्था होती. .पण तरी समरविक्रमा मात्र एका बाजूने किल्ला लढवत राहिला. त्याला वानुजा सहानने साथ दिली. त्यांनी ५१ धावांची भागीदारी करत आशा कायम ठेवली. यादरम्यान समरविक्रमाने अर्धशतकही पूर्ण केले. वानुजाला आयुष बडोनीने बाद केले. पण तरी विजयकांत वियासकांतची साथ समरविक्रमाला मिळाली. त्यांच्यातही ३५ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी झाली, तर शेवटी चमिका गुनसेकरानेही समरविक्रमाला साथ दिली. पण शेवटच्या षटकात अर्शद खानने सदिरा समरविक्रमाला त्रिफळाचीत करत भारताच्या आशा पल्लवित केल्या. समरविक्रमा ११३ चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली. दरम्यान, शेवटच्या १ चेंडूत २ धावांची गरज होती. त्यावेळी अर्शद खानने टाकलेल्या चेंडूवर चमिका गुनसेकराने शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर दोन धावा पळण्याच्या नादात गुनसेकरा १८ धावांवर धावबाद झाला. पण त्याने शॉटच खेळला नसल्याचे भारतीय संघाचे म्हणने होते. चेंडू पॅडला लागला असल्याचे म्हणणे होते. त्यामुळे पहिली धावही ग्राह्य धरली जाऊ नये असं भारताचे म्हणणे होते. पण अखेर जवळपास ५ मिनिटांच्या चर्चांनंतर एक धाव ग्राह्य धरली गेली आणि श्रीलंकाही ५० षटकात ९ बाद २६५ धावा केल्या. त्यामुळे सामना बरोबरीत झाला. त्यामुळे सुपर ओव्हर झाली.भारताकडून आयुष बडोनीने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच अर्शद खान, निशांत सिंधू, विपराज निगम, अनुकूल रॉय आणि सूर्यांश शेडगे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs AFG A: ३४९ धावा करूनही भारत हरला... अफगाणिस्तानचा संघ २५.५ षटकांत विजयी झाला; नेमकं काय घडलं?.सुपर ओव्हरचा थरारसुपर ओव्हरमध्ये भारताकडून अर्शद खानने गोलंदाजी केली, तर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या श्रीलंकेकडून सहान अराच्चिगे आणि अविष्का फर्नांडो उतरले. मात्र पहिल्या चेंडूवर अराच्चिगेने २ धावा काढल्या. पुढचा चेंडू वाईड गेला. त्यानंतर पुढच्या दोन चेंडूवर २ धावा निघाल्या. षटकातील चौथ्या चेंडूवर तीन धावा अराच्चिगे आणि फर्नांडोने धावून काढल्या. पाचव्या चेंडूवर फर्नांडोने षटकार खेळला. त्यातच शेवटचा चेंडूवर नोबॉल झाल्याने फ्री हिट मिळाली. श्रीलंकेने ६ चेंडूत १६ धावा केल्या आणि भारतासमोर १७ धावांचे लक्ष्य ठेवले.भारताकडून फलंदाजीला सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी उतरले, तर श्रीलंकेकडून कुगाथस मुथुलनने गोलंदाजी केली. पहिल्या चेंडूवर दोन धावा सूर्यांशने काढल्या. त्यानंतरच्या चेंडूत एकच धाव निघाली. चौथ्या चेंडूवर वैभवने २ धावा काढल्या. पाचव्या चेंडूवर वैभवने चौकार मारला. पण १ चेंडूत ८ धावा असं समीकरण झालं. अखेरच्या चेंडूवर वैभवला एकच धाव करता आली आणि श्रीलंकेचा विजय निश्चित झाला. विजय मिळवताच श्रीलंकन संघाने जोरदार सेलिब्रेशन केले..भारताकडून सूर्यांश आणि विपराजची झुंजतत्पुर्वी, या सामन्यात भारताचा प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. पण भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. प्रभसिमरन सिंग आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी लवकर विकेट्स गमावल्या. पण नंतर उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि कर्णधार तिलक वर्मा यांनी ५२ धावांची भागीदारी केली. पण तिलक २१ धाावंवर बाद झाला. आयुष बडोनीही १५ धावांवर माघारी परतला, तर निशांत सिंधू ६ धावांवर बाद झाला. एक बाजू सांभाळलेल्या ऋतुराजला ३७ धावांवर विजयकांत वियासकांतने पायचीत केले. अनुकूल रॉय ८ धावांव बाद झाला. पण अखेर सूर्यांश शेडगे आणि विपराज निगम यांनी आक्रमक खेळत भारताचा डाव पुढे नेला. या दोघांनी १०४ धावांची भागीदारी करताना अर्धशतके केली. सूर्यांशने ६६ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह ७२ धावा केल्या, तर विपराजने ४९ चेंडूत ६ चौकारांसह ५१ धावा केल्या. त्यामुळे भारताला ४९.२ षटकात सर्वबाद २६५ धावांपर्यंत पोहोचता आले.श्रीलंकेकडून मोहम्मद शिराज आणि विजयकांत वियासकांत यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच सहान अराच्चिगे, कुगाथम माथुलन आणि विनुजा सहान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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