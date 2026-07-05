IND A vs SL A, Test: सुदर्शनचं शतक, तर गुरनूर ब्रारच्या १० विकेट्स, भारताचा श्रीलंकेवर चौथ्याच दिवशी दणदणीत विजय

IND A vs SL A Test news: भारतीय अ संघासाठी श्रीलंका दौरा यशस्वी ठरला आहे. तिरंगी मालिका जिंकल्यानंतर आता भारतीय अ संघाने दोन सामन्यांची कसोटी मालिकाही १-० अशा फरकाने जिंकली आहे. पहिला सामना अनिर्णित राहिल्यानंतर दुसरा सामना भारतीय अ संघाने १० विकेट्सने जिंकला. या सामन्यात साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, गुरप्रीत ब्रार, सारांश जैन यांचा मोलाचा वाटा राहिला. या सामन्यात दुसऱ्या डावात श्रीलंकेला भारतासमोर फक्त ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग चौथ्या दिवशी भारताने एकही विकेट न गमावता ६.२ षटकातच पूर्ण केले. साई सुदर्शन २२ चेंडूत ४ चौकारांसह २५ धावांवर नाबाद राहिला. तसेच अमन मोखाडे १६ चेंडूत ११ धावांवर नाबाद राहिला. .IND A vs SL A: साई सुदर्शनचं आणखी एक खणखणीत शतक! श्रीलंकेविरुद्ध पुन्हा केला धमाका; भारताच्या कसोटी संघासाठी मजबूत दावेदारी.तत्पुर्वी या सामन्यात श्रीलंका अ संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना ११० षटकात ३६६ धावा केल्या होत्या. श्रीलंकेकडून कर्णधार सहान अराच्चिगेने २०७ चेंडूत १३ चौकार आणि २ षटकारांसह १२७ धावा केल्या होत्या. तसेच नुवांदू फर्नांडोने ४४ धावांची, तर अंजला बांडराने ४२ धावांची खेळी केली. तसेच पवंथा विरासिंघे (३९) आणि अशेन बांडारा (३४) यांनी छोटेखानी योगदान दिले होते.या डावात भारताकडून गोलंदाजी करताना गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. यश ठाकुरनेही २ विकेट्स घेतल्या. .त्यानंतर भारतीय संघाने पहिला डाव १४३.३ षटकात ९ बाद ५४३ धावांवर घोषित केला होता. त्यामुळे भारताला १७७ धावांची मोठी आघाडी घेतली. भारतासाठी सलामीवीर साई सुदर्शनने अफलातून फलंदाजी करताना दीडशतकी खेळी केली. त्याने २६७ चेंडूत २२ चौकारांसह १६८ धावांची खेळी केली. त्याने देवदत्त पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १८२ धावांची भागीदारी केली. पडिक्कलचे शतक थोडक्यात हुकले. तो १५२ चेंडूत ११ चौकारांसह ९४ धावांवर नाबाद राहिला. .याच डावात सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या सारांश जैननेही चांगली फलंदाजी करताना १४० चेंडूत ७० धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार ध्रुव जुरेलनेही ५३ धावांची खेळी केली, तर शेख राशीदने ४५ धावांची खेळी केली, तर अमन मोखाडेने ३८ धावांची आणि आकिब नबी दारने ३० धावांची खेळी केली.या डावात श्रीलंकेकडून केशरा नुवंथाने ५ विकेट्स घेतल्या, तर दिलम सुदिराने ३ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार सहान अराच्चिगेने १ विकेट घेतली..IND A vs SL A, Test: श्रीलंकन फलंदाजांची झुंज भारतीय फिरकीसमोर अपुरी; तिसऱ्याच दिवशीच गमावले ९ विकेट्स; सामन्यावर टीम इंडियाची मजबूत पकड.त्यानंतर दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरलेल्या श्रीलंकेला गुरनूर ब्रारच्या आक्रमणापुढे ४८.३ षटकात २०९ धावाच करता आल्या. तसेच १७७ धावांची पिछाडीवर असल्याने त्यांना भारतासमोर ३३ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. दुसऱ्या डावात श्रीलंकेकडून अशेन बांडाराने ८६ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली आहे. केशरा नुवंथाने २६ धावांची खेळी केली, तर दिल सुदिराने २१ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही.भारताकडून या डावात गुरनूर ब्रारने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याच्या या सामन्यात एकूण १० विकेट्स झाल्या. त्याच्याशिवाय दुसऱ्या डावात भारताकडून सारांश जैनने २ विकेट्स घेतल्या. आकिब नबी दार आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.