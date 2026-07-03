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IND A vs SL A: साई सुदर्शनचं आणखी एक खणखणीत शतक! श्रीलंकेविरुद्ध पुन्हा केला धमाका; भारताच्या कसोटी संघासाठी मजबूत दावेदारी

India A vs Sri Lanka A Sai Sudharsan century: भारत 'अ' संघाकडून खेळताना साई सुदर्शनने श्रीलंका 'अ' विरुद्ध सलग दुसरे शतक झळकावले. या दमदार कामगिरीमुळे भारतीय कसोटी संघातील त्याच्या निवडीची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
Sai Sudharsan century

Sai Sudharsan century

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India A vs Sri Lanka A Sai Sudharsan century: भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' (India A vs Sri Lanka A)यांच्यात दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी साई सुदर्शनने(Sai Sudharsan) पुन्हा एकदा शानदार शतक झळकावत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

पहिल्या सामन्यातही त्याने १३२ धावांची खेळी केली होती. आता दुसऱ्या सामन्यातही त्याने शतक ठोकत आपला दमदार फॉर्म कायम असल्याचं दाखवून दिलं.

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