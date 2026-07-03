IND A vs SL A: साई सुदर्शनचं आणखी एक खणखणीत शतक! श्रीलंकेविरुद्ध पुन्हा केला धमाका; भारताच्या कसोटी संघासाठी मजबूत दावेदारी

India A vs Sri Lanka A Sai Sudharsan century: भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' (India A vs Sri Lanka A)यांच्यात दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी साई सुदर्शनने(Sai Sudharsan) पुन्हा एकदा शानदार शतक झळकावत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. पहिल्या सामन्यातही त्याने १३२ धावांची खेळी केली होती. आता दुसऱ्या सामन्यातही त्याने शतक ठोकत आपला दमदार फॉर्म कायम असल्याचं दाखवून दिलं..या सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघाने पहिल्या डावात ३६६ धावा केल्या. त्यानंतर भारत 'अ' संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर अमन मोखाडे लवकर बाद झाला. मात्र त्यानंतर साई सुदर्शनने जबाबदारीने फलंदाजी केली..IND A vs SL A: '...त्यामुळे भारतीय खेळाडू संतापले', सुपर ओव्हरमधील श्रीलंकेच्या 'माइंड गेम'वर अश्विन थेटच बोलला.साईने देवदत्त पडिक्कलसोबत १५० पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली. दोघांनी मिळून भारताचा डाव सावरला. साईने शांतपणे खेळत चौफेर फटके मारले आणि आपले शतक पूर्ण केले. हे त्याचे सलग दुसऱ्या सामन्यातील शतक आहे..साई सुदर्शनसाठी २०२६ हे वर्ष खूपच खास ठरत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने शानदार फलंदाजी करत ऑरेंज कॅप जिंकली होती. त्यानंतर आता लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्येही तो सातत्याने धावा करत आहे..IND A vs SL A: '...त्यामुळे भारतीय खेळाडू संतापले', सुपर ओव्हरमधील श्रीलंकेच्या 'माइंड गेम'वर अश्विन थेटच बोलला.सलग दोन सामन्यांत शतक झळकावल्यानंतर साई सुदर्शनने भारतीय कसोटी संघासाठी आपला दावा आणखी मजबूत केला आहे. त्याची ही कामगिरी पाहून निवडकर्त्यांचे लक्ष त्याच्याकडे लागले आहे. आगामी काळात त्याला भारतीय वरिष्ठ कसोटी संघात संधी मिळण्याची शक्यता आता अधिक वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.