IND vs PAK: क्रिकेटमध्ये नो हँडशेक पण, हॉकीच्या मैदानात भारत-पाकिस्तान खेळाडूंमध्ये 'हाय-फाईव्ह'

India and Pakistan Hockey Teams Shake Hands: सुलतान ऑफ जोहोर कप हॉकी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघांनी हस्तांदोलन केले, ज्यामुळे चर्चेचा विषय बनला. पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ हॉकीच्या मैदानात आमने-सामने आले होते.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी होत नसल्याचे चित्र आहे.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर संबंध बिघडले असून क्रीडा क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे.

  • सुलतान ऑफ जोहोर कप हॉकी स्पर्धेत दोन्ही संघांनी हस्तांदोलन केले, ज्यामुळे चर्चेचा विषय बनला.

