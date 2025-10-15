IND vs PAK: क्रिकेटमध्ये नो हँडशेक पण, हॉकीच्या मैदानात भारत-पाकिस्तान खेळाडूंमध्ये 'हाय-फाईव्ह'

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर संबंध बिघडले असून क्रीडा क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे. सुलतान ऑफ जोहोर कप हॉकी स्पर्धेत दोन्ही संघांनी हस्तांदोलन केले, ज्यामुळे चर्चेचा विषय बनला. .भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील तणाव अद्याप कमी झालेला नाही. एकिकडे काही दिवसांपूर्वीच क्रिकेटच्या मैदानातही या दोन देशांच्या संघांमध्ये तणाव स्पष्ट दिसून आला आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध अधिक बिघडले. याचा परिणाम जवळपास सर्वच क्षेत्रांवर पडला असून यात क्रीडा क्षेत्राचाही समावेश आहे. .World Cup 2025: भारताने जिंकलेला टॉस? पण पाकिस्तानी कर्णधार राहिली चूप; IND vs PAK सामन्यापूर्वीच वादग्रस्त घटना; Video.काही दिवसांपूर्वीच आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघांनी पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन करणं टाळलं होतं. त्यानंतर महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्येही भारत आणि पाकिस्तान संघांमध्ये हस्तांदोलन झाले नव्हते. दरम्यान, हॉकी आशिया कप २०२५ स्पर्धेतही पाकिस्तानचा संघ भारतात आला नव्हता, त्यामुळे सामना झाला नव्हता. पण आता २१ वर्षांखालील होणाऱ्या सुलतान ऑफ जोहोर कप हॉकी स्पर्धेत भारत - पाकिस्तान संघात सामना झाला आणि सामन्यात हस्तांदोलनही झाल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले..सुलतान ऑफ जोहोर कप हॉकी स्पर्धा मलेशियामध्ये होत आहे. या स्पर्धेत मंगळवारी भारत आणि पाकिस्तान संघ आमने-सामने होते. हा त्यांचा साखळी फेरीतील प्रत्येकी तिसरा सामना होता. या सामन्यात ३-३ अशी बरोबरी झाली. पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन संघ हॉकीच्या मैदानात आमने-सामने होते..IND vs PAK : भारताच्या 'पोरींना' दिला त्रास, ICC ने उतरवला माज! पाकिस्तानच्या खेळाडूवर कारवाई.या सामन्यात दोन्ही संघांचे खेळाडू प्रथेप्रमाणे हायफाय आणि हस्तांदोलन करताना दिसले. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनीही नाणेफेकीनंतर हस्तांदोलन केले होते. खरंतर भारताच्या क्रिकेट संघांनी पाकिस्तानची हस्तांदोलन न करण्याचा घेतलेल्या निर्णयानंतर ही गोष्ट अधिक चर्चेत आली. त्यांच्या निर्णयानंतर प्रत्येक खेळातही याचप्रमाणे अनुकरण होईल, अशी अपेक्षा सध्या क्रीडा चाहत्यांची आहे. त्यामुळेच हॉकी संघाकडून करण्यात आलेले हस्तादोलन चर्चेचा विषय ठरला आहे..दरम्यान, या सामन्यात दिग्गज पीआर श्रीजेश प्रशिक्षक असलेल्या भारतीय संघाला सुरुवातीला ०-२ अशी पिछाडी स्वीकारावी लागली होती. पण नंतर भारतीय संघाने अफलातून पुनरागमन करत उत्तरार्धात तीन गोल केले आणि ३-२ अशी आघाडी घेतली. पण सामन्याच्या अखेरीस पाकिस्तानने आणखी एक गोल केल्याने सामना ३-३ असा बरोबरी सुटला, त्यामुळे गुण विभागून मिळाले. दरम्यान सध्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे दोन विजय आणि एका बरोबरीसह सारखेच गुण आहेत. पण गोलच्या फरकाने ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर आहे, तर भारत दुसर्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.