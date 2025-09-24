Cricket

IND vs BAN: प्रयोग अंगलट! टीम इंडियाच्या डावपेचावर भडकले Irfan Pathan, वीरेंद्र सेहवाग

India vs Bangladesh: Batting Shuffle: भारतीय संघाने बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी क्रमवारीत केलेले प्रयोग अयशस्वी ठरले. या बदलांमुळे संघ व्यवस्थापनावर इरफान पठाण आणि विरेंद्र सेहवागनेही टीका केली.
Suryakumar Yadav | Asia Cup 2025 | India vs Bangladesh

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी क्रमवारीत केलेले प्रयोग अंगलट आले.

  • शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माने दमदार सुरुवात केली.

  • परंतु शिवम दुबे आणि सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजी क्रम बदलामुळे संघाला फटका बसला.

