IND vs BAN: प्रयोग अंगलट! टीम इंडियाच्या डावपेचावर भडकले Irfan Pathan, वीरेंद्र सेहवाग

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी क्रमवारीत केलेले प्रयोग अंगलट आले. शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माने दमदार सुरुवात केली. परंतु शिवम दुबे आणि सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजी क्रम बदलामुळे संघाला फटका बसला. .भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पहिल्या चारही सामन्यात चांगली कामगिरी केली. मात्र बुधवारी (२४ सप्टेंबर) भारताचे फलंदाज पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात संघर्ष करताना दिसले. बुधवारी भारताचा सुपर फोरमधील सामना बांगलादेशविरुद्ध दुबईमध्ये होत आहे. या सामन्यात भारताला बांगलादेशसमोर १६९ धावांचे आव्हान ठेवता आले आहे.या सामन्यात भारतीय संघाने फलंदाजी क्रमवारीत काही प्रयोग केल्याचेही दिसले. या सामन्यात नेहमीप्रमाणे अभिषेक शर्माने शुभमन गिलसोबत सलामीला फलंदाजी करताना भारताला दमदार सुरुवात करून दिली होती. या दोघांनी सलामीला ७७ धावांची भागीदारी केली होती. पण २९ धावांवर गिल बाद झाला. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर शिवम दुबेला बढती देण्यात आली. .IND vs OMN Live: ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला का आला नाही? समोर आलं कारण... .दुबे साधारण ५ व्या क्रमांकानंतर फलंदाजीला येतो, त्याला फिनिशर समजले जाते. मात्र तो सूर्यकुमारच्या आधी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आल्याने अनेकांना धक्का बसला होता. त्याच्या वरती फलंदाजीला येण्याचा फायदा फारसा झाला नाही. तो २ धावेवरच बाद झाला. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर आला. त्यांनंतर अभिषेक ७५ धावांवर धावबाद झाला. यानंतर सूर्यकुमारच्या बॅटचा चेंडूचा हलका स्पर्श झाल्याने तो ५ धावांवरच दुर्दैवीरित्या बाद झाला..दरम्यान, या हार्दिक पांड्यालाही तिलक वर्माच्या आधी फलंदाजीला पाठवण्यात आले. सूर्या बाद झाल्यानंतर तिलक सहाव्या क्रमांकावर आला. तो साधारण चौथ्या क्रमांकावर खेळतो, पण त्याला सहाव्या क्रमांकावर संधी देण्यात आली. तोबी ५ धावांवर बाद झाला. यानंतरही संजू सॅमसनला फलंदाजीची संधी देण्यात आली नाही. सातव्या क्रमांकावर अक्षर पटेल उतरला. पण तोही १५ चेंडूत नाबाद १० धावाच करू शकला. हार्दिक ३८ धावांवर बाद झाला..संपूर्ण २० षटकात भारताने ६ विकेट्स गमावूनही संजू सॅमसनला मात्र संधी मिळाली नाही. त्यामुळे सध्या सातत्याने फलंदाजी क्रमवारीत होत असलेल्या बदलामुळे भारतीय संघावर टीका होत आहे. ६.२ षटकात भारताच्या १ बाद ७७ धावा होत्या. भारताला चांगली सुरुवात मिळाल्यानंतरही २० षटकात केवळ १६८ धावाच केल्या. त्यामुळे भारतीय संघाने फलंदाजी क्रम बदलून केलेले प्रयोग अंगलट आल्याचे अनेकांनी म्हटले..IND vs OMN Live: स्वप्न पाहिलेलं २००चं, पण...! Sanju Samson उभा राहिला; अभिषेक, तिलक, अक्षर यांचे योगदान; सूर्या आलाच नाही.यावेळी समालोचन करत असलेल्या विरेंद्र सेहवाग आणि इरफान पठाण यांनीही भारतीय संघव्यवस्थानाने या सामन्यासाठी केलेल्या या फलंदाजी क्रमवारीतील प्रयोगांबद्दल तिखट शब्दात टीका केली. सध्या गरज नसताना महत्त्वाच्या सामन्यात हे बदल केल्याने दोघांनीही कर्णधार सूर्यकुमारसह भारताच्या संघव्यवस्थापनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. इरफानने आशिया कपचा सामना आहे म्हणून चालून जाईल पण असे बदल करणे शक्य योग्य नाही. ही गोष्ट भविष्यात महागात पडू शकते, अशा शब्दात टीका केली.दरम्यान, यापूर्वी साखळी फेरीतील ओमानविरुद्धच्या सामन्यातही अशाप्रकारे फलंदाजी क्रमांकांमध्ये मोठे बदल झाले होते. त्यावेळीही भारताने ८ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यावेळीही भारतीय संघावर टीका झाली होती.