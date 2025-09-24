Cricket

Asia Cup 2025: भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री! बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये दिली मात; कुलदीप यादव पुन्हा हिरो

भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये बांगलादेशला पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. भारताच्या विजयात अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव आणि जसप्रीत बुमराहचे महत्त्वाचे योगदान राहिले.
Suryakumar Yadav - Kuldeep Yadav | Asia Cup 2025 | India vs Bangladesh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये पराभूत केले.

  • या विजयासह भारतीय संघाने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

  • कुलदीप यादवने आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीने सामन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

