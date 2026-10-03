Asian Games 2026: हॉकीत भारतच आशियाचा राजा! महिलांनंतर पुरुष संघानेही जिंकलं गोल्ड मेडल; ऑलिम्पिक तिकीटही पक्के

India Win 5th Asian Games Men's Hockey Gold Medal: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारतीय पुरुष हॉकी संघाने शनिवारी (३ ऑक्टोबर) सुवर्णपदक जिंकले आहे. भारतीय पुरुष संघाने सलग दुसऱ्यांदा तर एकूण पाचव्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे. या सुवर्णपदकासह भारतीय संघाने २०२८ ऑलिम्पिकसाठीही (LA Olympics 2028) पात्रता मिळवली आहे. विशेष म्हणजे एक दिवसापूर्वीच शुक्रवारी भारतीय महिला हॉकी संघानेही सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हॉकीमध्ये भारताचेच वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. तसेच पहिल्यांदा असे झाले आहे की भारतीय पुरुष संघाने सलग दोनदा सुवर्णपदक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकेल आहे. याशिवाय आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या महिला आणि पुरुष दोन्ही संघांनी एकाच पर्वात सुवर्णपदक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. .शनिवारी भारतीय पुरुष हॉकी संघाने मलेशियाला ५-१ गोल फरकाने पराभूत करत हे सुवर्णपदक जिंकले. त्यामुळे मलेशियाला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. कांस्य पदक पाकिस्तानने कोरियाला पराभूत करत जिंकले आहे.दरम्यान, सलग दोन आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा हरमनप्रीत पहिला कर्णधार ठरला. तसेत तीनवेळा आशियाई क्रीडा स्पर्धत सुवर्णपदक जिंकणारा मनप्रीत पहिलाच भारतीय कर्णधार ठरला. त्याने २०१४, २०२३ आणि २०२६ असे तीनवेळा सुवर्णपदक जिंकले..Asian Games 2026: चक दे इंडिया! भारताचा पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय; हॉकीचं सुवर्णपदक आता एक विजय दूर....या सुवर्णपदकाच्या सामन्यात मलेशियाने सुरुवातीला भारताला चांगली झुंज दिली होती. भारताने मलेशियाच्या सर्कलमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे प्रयत्न केले, पण मलेशियाने बचाव चांगला केला होता. पहिल्या क्वार्टरमध्ये ११ मिनिटात कोणताही गोल झाला नव्हता. पण १२ व्या मिनिटाला अखेर पेनल्टी कॉर्नरवर कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने ड्रॅगफ्लिक करत गोल केला आणि भारताचे खाते उघडले. पण ही आघाडी जास्त काळ टिकली नाही. १४ व्या मिनिटाला शेलो लिव्हरियसने मलेशियासाठी पहिला गोल केला. त्यामुळे १-१ अशी बरोबरी झाली..दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये मात्र भारताने आणखी चांगली कामगिरी केली. सुरुवातीलाच भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. मात्र मलेशियाकडून चांगला बचाव होत होता. पण अखेर २३ व्या मिनिटाला जुगराजने पेनल्टी कॉर्नरवर भारतासाठी दुसरा गोल केला. त्यानंतर हार्दिकनेही मलेशियाच्या सर्कलमध्ये चांगला खेळ केला. पहिला हाफ संपल्यानंतर भारताने २-१ अशी आघाडी घेतलेली होती..तिसऱ्या क्वार्टरच्या सुरुवातीला भारताला मलेशियाने टक्कर दिली. भारताचे सुरुवातीला फारसे चांगले नियंत्रण नव्हते. पण भारताने पुन्हा लय मिळवली. भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळत होते, पण मलेशियाकडून बचाव चांगला होत होता. अखेर तिसरा क्वार्टर संपण्यासाठी काही वेळच शिल्लक असताना ४२ व्या मिनिटाला पेनल्टी स्ट्रोकवर हार्दिकने गोल करत भारताची आघाडी वाढवली.चौथ्या क्वार्टरमध्ये मात्र भारताने पूर्णपणे वर्चस्व ठेवले. ५५ व्या मिनिटाला अभिषेकने गोल करत भारताला चौथा गोल करून दिला. लगेचच ५७ व्या मिनिटाला हरमनप्रीतने पुन्हा गोल केला आणि भारताची आघाडी ५-१ अशी वाढवली. अखेर भारताने ही आघाडी राखत सुवर्णपदकावर नाव कोरले..Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.क्रिकेटमध्येही सुवर्णपदकभारताच्या हॉकी संघाने हे सुवर्णपदक जिंकण्यापूर्वी शनिवारी भारताच्या पुरुष क्रिकेट संघानेही सुवर्णपदक जिंकले. तसेच भारताच्या महिला क्रिकेट संघानेही काही दिवसांपूर्वी सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यामुळे यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट आणि हॉकी या दोन्ही क्रीडा प्रकारातील भारताचेच वर्चस्व राहिल्याचे दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.