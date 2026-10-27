IND vs NZ 3rd T20: भारताने विश्वविक्रमासह सामना जिंकला, अभिषेक शर्मा- वैभव सूर्यवंशीची तुफान फटकेबाजी; ट्वेंटी-२०त अशी मॅच नसेल पाहिली

INDIA BEAT NEW ZEALAND 3RD T20: भारताने न्यूझीलंडविरुद्धचा तिसरा टी-२० सामना जिंकून पाच सामन्यांची मालिका खिशात घातली आहे. भारतीय संघाने यजमान गोलंदाजांना अक्षरशः रडकुंडीला आणत सामना तर जिंकलाच, पण त्यासोबत मालिकाही आपल्या नावावर केली. न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी भारतीय संघासमोर अनेक प्रश्न होते. न्यूझीलंडच्या धर्तीवर आव्हान वेगळं असणार, तिथल्या परिस्थितीला भारतीय संघ कसा सामोरा जाणार, असे प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांना पडले होते. मात्र, भारतीय संघाने आपल्या खेळातून या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत..वेलिंग्टनमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तिसरा टी-२० सामना खेळवला गेला. भारतीय कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून यजमानांना प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. भारतीय गोलंदाजांनी दुसऱ्याच षटकात पहिली विकेट घेत चांगली सुरुवात केली. मात्र, त्यानंतर डॅरिल मिचेलने न्यूझीलंडच्या डावाला चांगली साथ दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.मिचेलने तुफानी फलंदाजी करत नाबाद ८९ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडने २० षटकांत ३ बाद १९८ धावा केल्या आणि भारतासमोर विजयासाठी १९९ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं. १९९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून युवा वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा सलामीला मैदानात उतरले. भारतीय संघाची सुरुवातच धमाकेदार झाली. दोन्ही सलामीवीरांनी चौफेर फटकेबाजी करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.ईशान किशन दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळालं होतं. मात्र, मागील सामन्यात त्याला फारशी कमाल करता आली नव्हती. या सामन्यात मात्र वैभवने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. वैभवने अवघ्या १९ चेंडूंत ४५ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीत ४ षटकार आणि ४ चौकारांचा समावेश होता..दुसऱ्या बाजूला अभिषेक शर्माने तर षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला. त्याने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची जोरदार धुलाई करत अवघ्या ३८ चेंडूंत ११३ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याच्या या खेळीत ११ षटकार आणि ९ चौकारांचा समावेश होता. अभिषेकने अवघ्या १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केलं. मात्र, अर्धशतकावर न थांबता त्याने आपली आक्रमक फलंदाजी सुरूच ठेवली आणि शतक झळकावलं. हे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी-२० कारकिर्दीतील चौथं शतक ठरलं..वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा या दोघांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर सुरुवातीपासून दबाव टाकला. पॉवरप्लेमध्ये भारताने एकही विकेट न गमावता ११८ धावा केल्या. या जबरदस्त सुरुवातीमुळे भारताचा विजय जवळपास निश्चित झाला होता. अभिषेक शर्माच्या तुफानी शतकामुळे भारताने १९९ धावांचं लक्ष्य अवघ्या १३.२ षटकांत ४ विकेट्स गमावून गाठलं. भारताने हा सामना ६ विकेट्सने जिंकला..IND vs NZ 3rd T20I : ९ चौकार, ११ षटकार.. अभिषेक शर्माच्या ३७ चेंडूंत ११३ धावा; क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना... टीम इंडियाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स .या विजयासह भारताने पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन सामने जिंकून न्यूझीलंडला क्लीन स्वीप देण्याची संधी आता भारतीय संघाकडे आहे. अभिषेक शर्माचं तुफानी शतक आणि वैभव सूर्यवंशीची आक्रमक सुरुवात या विजयाची ठळक वैशिष्ट्यं ठरली. न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर भारतीय संघाने दाखवलेला हा आत्मविश्वास आणि आक्रमक खेळ आगामी सामन्यांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.