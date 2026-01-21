IND vs NZ: भारताने नागपूरचं मैदान मारलं! न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या T20I सामन्यात दणदणीत विजय, ग्लेन फिलिप्सची फिफ्टी व्यर्थ

India beat New Zealand in 1st T20I: टी२० मालिकेला भारतीय संघाने दणक्यात सुरुवात केली आहे. बुधवारी (२१ जानेवारी) नागपूरला न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या विजयात अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंग, वकुण चक्रवर्ती यांचे मोलाचे योगदान राहिले. भारताने न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी २३९ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले होते. पण न्यूझीलंडला २० षटकात ७ बाद १९० धावा करता आल्या. ग्लेन फिलिप्सचे अर्धशतक मात्र व्यर्थ ठरले.न्यूझीलंडकडून डेवॉन कॉनवे आणि टीम रॉबिन्सन यांनी डावाची सुरुवात केली होती. मात्र दुसऱ्याच चेंडूवर कॉनवेला शून्यावरच अर्शदीप सिंगने माघारी धाडले. कॉनवेचा झेल यष्टीरक्षक संजू सॅमसनने घेतला. त्यानंतर दुसऱ्याच षटकात रचीन रवींद्रचा अडथळा हार्दिक पांड्याने दूर केला. त्याचा एकच धावेवर अभिषेक शर्माने झेल घेतला. पण नंतर रॉबिन्सन आणि ग्लेन फिलिप्सने डाव सावरला होता. त्यांनी ५१ धावांची भागीदारीही केली. पण रॉबिन्सन ७ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीविरुद्ध खेळताना शिवम दुबेच्या हातात झेल दिला. रॉबिन्सन १५ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. मात्र फिलिप्स आक्रमक खेळत होता. त्याला नंतर मार्क चॅपमनने साथ दिली. या दोघांनीही ४२ चेंडूतच ७९ धावांची भागीदारी करत न्यूझीलंडच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या. फिलिप्स शतक करेल, असे वाटत असतानात १४ व्या षटकात अक्षर पेटवने शिवम दुबेच्या हातून त्याला झेलबाद केले. फिलिप्सने ४० चेंडूत ७८ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि ६ षटकाप मारले. त्यानंतर मार्क चॅपमनही १५ व्या षटकात बाद झाला. त्याला वरुण चक्रवर्तीने २४ चेंडूत ३९ धावांवर असताना बाद केले. त्यानंतर डॅरिल मिशेल आणि मिचेल सँटेनर यांनी प्रयत्न केला, पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद २३८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.