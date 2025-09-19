Cricket

IND vs OMN Live: भारताची विजयी हॅटट्रिक! Super 4 मध्ये रविवारी IND vs PAK सामन्याची मेजवानी; जाणून घ्या पुढील सामन्यांचे वेळापत्रक

India vs Oman Live Marathi Update: आशिया चषक २०२५ मधील शेवटच्या गट सामन्यात भारताने ओमानचा पराभव करून सलग तिसरा विजय मिळवला. आता भारत सुपर ४ मध्ये तीन तगड्या संघांना भिडणार आहे.
Asia Cup 2025 Super 4 fixtures and full schedule

Swadesh Ghanekar
IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 match timing : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानचा पराभव केला. ओमानकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली आणि त्याचे सर्वांनी कौतुकही केले. सुपर ४ च्या लढतीत भारताला आता रविवारी पाकिस्तानचा सामना करायचा आहे. त्या सामन्याची तयारी म्हणून भारतीय खेळाडूंनी ओमानविरुद्ध सराव करून घेतला. यापूर्वीच्या दोन सामन्यांत भारताच्या फलंदाजांना पुरेशी संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळेच आज सूर्याने स्वतःला डग आऊटमध्ये बसवले अन् कुलदीप यादवपर्यंत सर्वांना फलंदाजीला पाठवले.

