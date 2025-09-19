IND vs OMN Live: भारताची विजयी हॅटट्रिक! Super 4 मध्ये रविवारी IND vs PAK सामन्याची मेजवानी; जाणून घ्या पुढील सामन्यांचे वेळापत्रक

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 match timing : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानचा पराभव केला. ओमानकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली आणि त्याचे सर्वांनी कौतुकही केले. सुपर ४ च्या लढतीत भारताला आता रविवारी पाकिस्तानचा सामना करायचा आहे. त्या सामन्याची तयारी म्हणून भारतीय खेळाडूंनी ओमानविरुद्ध सराव करून घेतला. यापूर्वीच्या दोन सामन्यांत भारताच्या फलंदाजांना पुरेशी संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळेच आज सूर्याने स्वतःला डग आऊटमध्ये बसवले अन् कुलदीप यादवपर्यंत सर्वांना फलंदाजीला पाठवले..२००-२५० धावांचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय संघाला साखळी फेरीतील अखेरच्या सामन्यात ओमानने ८ बाद १८८ धावांवर रोखले. संजू सॅमसनने संयमी खेळ करताना ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावा करताना संजूसह दुसऱ्या विकेटसाठी ३४ चेंडूंत ६६ धावा जोडल्या. त्यानंतर अक्षर पटेल ( २६) व तिलक वर्मा ( २९) यांनी चांगला खेळ केला. .IND vs OMN Live: ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला का आला नाही? समोर आलं कारण... .ओमानच्या शाह फैसल, जितेन रामानंदी व आमीर कलीम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. भारताच्या ८ विकेट्स पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला न आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. प्रत्युत्तरात ओमानचे सलामीवीर जतिंदर सिंग व आमीर कलीम यांनी ६ षटकांत बिनबाद ४४ धावा करताना चांगला खेळ दाखवला. कुलदीप यादवने भारताला पहिले यश मिळवून दिले. जतिंदर ३३ चेंडूंत ३२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला आणि ओमानला ५६ धावांवर पहिला धक्का बसला..हम्मद मिर्झा आणि आमीर कलीम यांनी ओमानच्या डावाला चांगला आकार दिला. दोघांनी नेत्रदिपक फटकेबाजी करताना अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. हम्मदचा झेल घेताना अक्षर पटेल डोक्यावर आपटला, त्यामुळे झेल सुटला. पण, त्याला खरबदारीचा उपाय म्हणून मैदानाबाहेर पाठवण्यात आले. कलीमने शिवम दुबेच्या षटकात जोरदार फटकेबाजी केली आणि ३८ चेंडूंत त्याने अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे ट्वेंटी-२०तील दुसरे अर्धशतक ठरले..ओमानने १५ षटकांत १ बाद ११६ धावा केल्या होत्या आणि त्यांना ३० चेंडूंत ७३ धावा करायच्या होत्या. त्यामुळेच हम्मदने १६व्या षटकात कुलदीपला सलग दोन षटकार खेचले. हम्मद आणि कलीम या दोघांनी भारतीय गोलंदाजांना दमवले... त्यांची फटकेबाजी पाहून गौतम गंभीरसह सारेच टेंशनमध्ये आले होते. भारताला पराभवाचा धक्का सहन करावा लागेल, अशी भीती चाहत्यांच्या मनात घर करू लागली. .IND vs OMN : दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला; सूर्यकुमार यादव खेळाडूंची नावं विसरला! म्हणाला, माझा रोहित झालाय... .५५ चेंडूंत ९३ धावांची ही भागीदारी हर्षित राणाने तोडली. हार्दिक पांड्याने सीमारेषेवर अविश्वसनीय झेल घेतला आणि कलीम ४६ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांच्या मदतीने ६४ धावांवर माघारी परतला. १२ चेंडूंत ४० धावा ओमानला हव्या असताना हार्दिकने १९वे षटक फेकले अन् हम्मदने चौकार खेचून ३० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. हम्मद ३३ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ५१ धावांवर हार्दिकच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. हार्दिकने त्या षटकात ६ धावा देत १ विकेट घेतली आणि ओमानला ६ चेंडूंत ३४ धावा करायच्या होत्या. २०व्या षटकात अर्शदीप सिंगने विकेट घेत त्याचे बळींचे शतक पूर्ण केले. T20I मध्ये १०० विकेट्स घेणारा तो पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला. ओमानने ४ बाद १६७ धावा केल्या आणि भारताने २१ धावांनी हा सामना जिंकला. .INDIA FIXTURES IN SUPER 4२१ सप्टेंबर - भारत वि. पाकिस्तान, रात्री ८ वा. दुबई२४ सप्टेंबर - भारत वि. बांगलादेश, रात्री ८ वा. दुबई२६ सप्टेंबर- भारत वि. श्रीलंका, रात्री ८ वा. दुबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.